Le Pen humbi zgjedhjet në Francë, çfarë vjen më pas për të?

Ishte hera e tretë e pafat për Marine Le Pen, e cila nuk arriti të bindë votuesit francezë të zgjedhin presidentin e saj të dielën.





Ajo fuqizoi partinë e saj të ekstremit të djathtë ‘Rally National’ dhe hodhi poshtë mohimin e Holokaustit, banditë ksenofobikë – përfshirë edhe babain e saj – zbutën imazhin e saj me histori se sa shumë i adhuron macet e saj dhe u shfaq në televizion me buzëqeshje qetësuese dhe një gardërobë me ngjyra qetësuese neutrale.

Madje ajo hoqi dorë nga Frexit – megjithëse shumë argumentuan se qëllimi i saj për të krijuar një “aleancë” të kombeve evropiane brenda Bashkimit Evropian po largohej nga BE në mënyrë të fshehtë – hoqi dorë nga mbështetja për dënimin me vdekje dhe me sa duket braktisi idenë e ndalimit të së drejtës për shtetësi të dyfishtë, duke mbetur në mënyrë të vendosur kundër imigracionit.

Por, pavarësisht se në mënyrë të përsëritur trumbetonte “arrogancën” dhe “përçmimin” e pretenduar të rivalit të saj Emmanuel Macron për popullin francez, programi i saj ende nuk u bëri thirrje votuesve të mjaftueshëm për t’i dhënë asaj çelësat e Pallatit Élysée, citon The Guardian.

Të dielën mbrëma, Le Pen pranoi humbjen ndërsa pretendoi se pjesa e saj e parashikuar prej 42% e votave përfaqësonte “një fitore në vetvete” dhe tha se ajo do të vazhdonte luftën politike kundër Macron.

“Miliona bashkatdhetarë tanë na kanë zgjedhur dhe ndryshojnë. Ne jemi më të vendosur se kurrë dhe vendosmëria jonë për të mbrojtur popullin francez është më e madhe se kurrë. Kjo humbje është në vetvete një formë shprese”, u tha ajo mbështetësve.

Duke paralajmëruar se pesë vitet e ardhshme do të ishin “po aq brutale sa pesë vitet e fundit”, ajo u zotua: “Unë do të vazhdoj angazhimin tim ndaj Francës dhe francezëve. Nuk ka mbaruar. Për pak javë kemi zgjedhjet legjislative”.

Fjalimi i saj, i cili nuk përfshinte urimet tradicionale për fituesin, përfundoi me interpretimin e La Marseillaise.

Premtimi i Le Pen për të vazhduar luftën dhe “të mos e braktisë kurrë Francën” vë në dyshim premtimin e saj për të hequr dorë nga ambiciet e saj presidenciale. Ajo kishte thënë se nuk do të qëndronte më, por fjalimi i saj la të hapur derën për një tjetër përpjekje për të udhëhequr Francën. Në moshën 53-vjeçare, ajo është ende e re në aspektin politik francez, megjithëse Macron, 44 vjeç dhe ekipi i tij e kanë ulur mesataren e moshës me disa dekada. Megjithatë, ajo ka treguar gjithashtu se nuk do të heqë dorë nga politika për të kaluar më shumë kohë me macet e saj.

“Jam bërë rritës e maceve. Është një pasion. Dikush mund të bëjë politikë duke pasur një profesion, ose ta kthejë pasionin në profesion”, tha ajo për radion RTL vitin e kaluar.

Muajin e kaluar, ajo i tha gazetës franceze të së dielës Le Journal du Dimanche: “A priori nuk do të kandidoj më [për president]. Por unë do të vazhdoj të bëj atë që kam bërë prej vitesh, do të mbroj francezët. Nuk e di se në cilin rol, por do të jetë në atë ku unë jam më efektiv”.

Le Pen mori drejtimin e partisë Fronti Kombëtar të babait të saj Jean-Marie Le Pen në 2011 dhe filloi të pastronte imazhin e saj. Le Pen kishte shkaktuar një tërmet politik në Francë në vitin 2002, kur papritur fitoi një vend në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale me vetëm 17.8% të votave. Marine Le Pen shënoi 17.9% në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale 2012, në të cilat socialistja Ségolène Royal u përball me Nicolas Sarkozy në raundin e dytë. Sarkozi fitoi. Në vitin 2017, Le Pen shënoi 21.3% në raundin e parë dhe u përball me Macron në të dytin. Macron fitoi dhe Le Pen ndryshoi emrin e partisë në Rassemblement National (RN).

Këtë herë, Le Pen rriti rezultatin e raundit të parë në 23.25%. Megjithatë, vota e ekstremit të djathtë u nda mes saj dhe Éric Zemmour, i cili shënoi 5.1%, duke sugjeruar se rezultati i saj mund të ishte shumë më i lartë.

Antoine Bristielle, drejtor i Observatorit të Opinionit në Fondacionin Jean-Jaurès me prirje të majtë, tha se Le Pen mund të përballet me një luftë të brendshme partiake nëse ajo tërhiqet nga politika e vijës së parë. Le Pen ia dorëzoi frenat e partisë së saj yllit të ardhshëm të së djathtës ekstreme Jordan Bardella, një djali 26-vjeçar i emigrantëve italianë i cili u rrit në një banlie të rëndë në Paris. Ka disa të rinj të tjerë që presin në krahë, duke përfshirë mbesën e saj Marion Maréchal, e cila hodhi poshtë besnikërinë e familjes për të mbështetur Zemmour në raundin e parë.

“Një rrezik për familjen radikale të djathtë është se do të ketë një luftë të brendshme për të marrë përsipër si udhëheqës”, tha Bristielle.

“Edhe nëse Marine Le Pen nuk është e shkëlqyer në fushatë, ajo është shumë e mirë në organizimin e festës. Forca e saj ka qenë të mbajë një front të bashkuar brenda tij. Rreziku është që kjo të thyhet pa të”.