Macron apo Le Pen? Franca voton sot për presidentin e vendit, ‘beteja’ që do të vulosë “fatin” e BE

PARIS- Francezët filluan të votojnë sot në një zgjedhje që do të vendosë nëse presidenti pro-Bashkimit Evropian, Emmanuel Macron e mban vendin e tij apo do të rrëzohet nga euroskeptikja e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen. tërmet politik.





Sondazhet e opinionit në ditët e fundit i dhanë Macron një epërsi solide dhe paksa në rritje, ndërsa analistët thanë se Le Pen – pavarësisht përpjekjeve të saj për të zbutur imazhin e saj dhe për të ulur tonin e disa prej politikave të partisë së saj Rally National – mbeti e papëlqyeshme për shumë njerëz.

SONDAZHI I PËRDITËSUAR NGA GAZETA FRANCEZE, LE FIAGRO.

Por një fitore befasuese e Le Pen nuk mund të përjashtohet, duke pasur parasysh numrin e lartë të votuesve që ishin të pavendosur ose të pasigurt nëse do të votonin fare në balotazhin e zgjedhjeve presidenciale.

Me sondazhet që tregojnë se asnjë kandidat nuk mund të llogarisë në mbështetës të mjaftueshëm të përkushtuar, shumë do të varen nga një grup votuesish që po peshojnë ankthin rreth implikimeve të një presidence të ekstremit të djathtë kundër zemërimit ndaj rekordit të Macron që nga zgjedhja e tij në 2017.

Nëse Le Pen fiton, ka të ngjarë të ketë të njëjtin ndjenjë trazirash mahnitëse politike si vota britanike për t’u larguar nga Bashkimi Evropian ose zgjedhja e Donald Trump në SHBA në 2016.

Vendvotimet u hapën në orën 8 të mëngjesit) dhe do të mbyllen në orën 20:00. Parashikimet fillestare nga anketuesit priten sapo të mbyllen qendrat e votimit.

“Secili prej tyre ka një dobësi të madhe,” tha Bernard Sananes nga anketuesi Elabe. “Emmanuel Macron konsiderohet arrogant nga më shumë se një në dy votues dhe Marine Le Pen mbetet e frikshme për gjysmën e tyre”.

Macron, 44 vjeç dhe fituesi në të njëjtën ndeshje pesë vjet më parë, ka paralajmëruar për “luftë civile” nëse Le Pen – politikat e së cilës përfshijnë ndalimin e mbajtjes së shamive muslimane në publik – zgjidhet, duke u bërë thirrje demokratëve të të gjitha grupeve që ta mbështesin atë kundër e djathta ekstreme. Le Pen, 53 vjeçe, e ka fokusuar fushatën e saj në rritjen e kostos së jetesës në ekonominë e shtatë më të madhe në botë, për të cilën shumë francezë thonë se është përkeqësuar me rritjen e çmimeve globale të energjisë. Ajo gjithashtu ka përfillur stilin gërryes të lidershipit të Macron, për të cilin ajo thotë se tregon një përbuzje elitare për njerëzit e zakonshëm.

“Pyetja të dielën është e thjeshtë: Macron apo Francë”, tha ajo në një tubim në qytetin verior francez të Arras të enjten.

Mesazhi i Le Pen ka bërë jehonë me shumë votues.

“Ajo është pranë njerëzve. Ajo mund t’i japë vërtet fuqi blerëse njerëzve, t’i bëjë njerëzit të buzëqeshin, t’u japë njerëzve oksigjen,” tha gardianja e burgut Erika Herbin, 43 vjeçe pas tubimit.

Të tjerët, si Ghislaine Madalie, një parukiere në Auxerre, në Francën qendrore, nuk janë plotësisht dakord.

Madalie tha se do të votonte për Macron pasi mbështeti të majtën ekstreme Jean-Luc Melenchon në raundin e parë më 10 prill, nga frika se si do të ishte një presidencë e Le Pen. Por ajo shtoi se shumë nga klientët e saj do të votonin për kandidatin e ekstremit të djathtë sepse nuk e pëlqejnë Macron.

“Më duket katastrofike sepse ajo është raciste,” tha për Le Pen Madalie, 36 vjeç, familja e së cilës i ka rrënjët në Marok. “Jam në ankth, për mua dhe për fëmijët e mi”.

Le Pen, e cila gjithashtu është kritikuar nga Macron për admirimin e saj të kaluar ndaj presidentit rus Vladimir Putin, hedh poshtë akuzat për racizëm. Ajo tha se planet e saj për t’u dhënë përparësi qytetarëve francezë për strehim social dhe punë dhe për të hequr një sërë përfitimesh të mirëqenies për të huajt, do të përfitonin të gjithë francezët, pavarësisht nga feja apo origjina e tyre.

Jean-Daniel Levy, nga anketuesit e Harris Interactive, tha se sondazhet e opinionit treguan se Le Pen nuk kishte gjasa të fitonte, sepse kjo do të kërkonte ndryshime të mëdha në synimet e votuesve.

Nëse Macron fiton, ai do të përballet me një mandat të dytë të vështirë, pa asnjë nga periudhat e hirit që gëzoi pas fitores së tij të parë, dhe me protesta të mundshme për planin e tij për të vazhduar reformat pro-biznesit, duke përfshirë rritjen e moshës së pensionit nga 62 në 65 vjeç.

Nëse ajo e rrëzon atë, Le Pen do të kërkojë të bëjë ndryshime rrënjësore në politikat e brendshme dhe ndërkombëtare të vendit dhe protestat në rrugë mund të fillojnë menjëherë. Valët e goditjes do të ndiheshin në të gjithë Evropën dhe më gjerë.

Kushdo që fiton, sfida e parë e madhe do të jetë fitimi i zgjedhjeve parlamentare në qershor për të siguruar një shumicë të zbatueshme për të zbatuar programet e tyre./Përkthyer nga Reuters, Gazeta Shqiptare