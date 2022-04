Macron pas fitores i drejtohet popullit francez: Unë nuk jam më kandidat partie, jam presidenti i të gjithëve

Presidenti i zgjedhur i Francës, Emmanuel Macron i është drejtuar me një mesazh popullit pas fitores së mandatit të dytë.





Nën tingujt e sinfonisë së 9-të të Beethoven-it, Macron, dukshëm i kënaqur, ecën drejt vendit ku janë mbledhur ndjekësit e tij. Emanuel Macron përshëndet të pranishmit mes duartrokitjeve.

“Faleminderit” ishte fjala e tij e parë. “Faleminderit miqtë e mi, bashkatdhetarët e mi këtu në Paris dhe kudo, në të gjithë Francën”, shtoi ai. “Pas pesë vitesh transformim, shumica më bëri nderin të më jepte presidencën e Francës për pesë vitet e ardhshme. Dua të falënderoj të gjithë vullnetarët, aktorët, njerëzit që më shoqëruan në rrugëtimin tim, të gjithë ata që janë me mua që në fillim dhe e bënë të vërtetë rizgjedhjen time. E di që keni dhënë shumë energji, keni bërë shumë përpjekje. Faleminderit dhe unë do të bëj atë që ju duhet të bëni, atë që duhet të bëni. Faleminderit”.

Macron falënderoi francezët që i dhanë besimin në një Francë të pavarur dhe një Evropë më të fortë me investime dhe reforma të thella për t’i dhënë frymë risive, ekologjisë. Franca do të bëhet një komb i madh ekologjik. Ai u dërgoi gjithashtu një mesazh atyre që e votuan në raundin e dytë për të parandaluar ardhjen në pushtet të së djathtës ekstreme. Duke iu referuar atyre që abstenuan, ai tha se edhe aty duhet të ketë përgjigje. “Unë nuk jam më një kandidat partie, unë jam presidenti i të gjithëve”, tha ai, duke u kërkuar mbështetësve të tij që të mos e miratojnë Marin Le Pen.

Presidenti i rizgjedhur tha se francezët votuan për një program për punën, ekonominë, kulturën. “Dëshiroj ta mbaj të fortë këtë program në vitet e ardhshme, sepse e di që janë raportuar shumë dallime, shumë ndarje dhe duhet t’i përgjigjem të gjithëve për një shoqëri më të barabartë, më të drejtë midis burrave dhe grave.

“Lufta në Ukrainë është atje për të na kujtuar se Franca duhet të ngrejë zërin dhe të ndërtojë forcën e saj në të gjitha drejtimet. “Ne do ta bëjmë atë”, tha ai. “Duhet të tregojmë se jemi të fortë dhe nuk do të lëmë askënd në rrugën tonë. Duhet të bashkohemi të gjithë së bashku. Vetëm kështu do të mund të jetojmë duke iu përgjigjur sfidave. Vitet e ardhshme nuk do të jenë vite të qeta, por vite historike dhe së bashku do të ndryshojmë historinë për brezat tanë të ardhshëm”.

Rroftë Republika, rroftë Franca”, përfundoi Emanuel Macron.