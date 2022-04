“Nuk kemi shumë kohë, po na mbarojnë ushqimet”/ Fëmijët e bllokuar në ‘Azovstal’ të tronditur: Duam të shohim diellin

Fabrika e çelikut ‘Azofstal’ në Mariupol është bastioni i fundit i portit kryesor të Ukrainës kundër sulmeve ruse. Kërkuesit thanë ditë më parë se të paktën 2,000 civilë ishin bllokuar, por në 24 orët e fundit ka pasur raporte nga Ukraina se disa njerëz janë shtypur nga ndërtesat e shembura.





Një video e publikuar nga The Guardian, e cila mund të shkaktojë vetëm tmerr, tregon fëmijët e vegjël dhe nënat e tyre brenda fabrikës duke thënë se “po u mbarojnë forcat” dhe se ata duhet urgjentisht të evakuohen në tokë të sigurt. Sipas mediave britanike, video është regjistruar të enjten. Gratë shprehen se 15 fëmijë jetojnë në tunele poshtë fabrikës, ndërsa moshat e tyre variojnë nga foshnjat tek adoleshentët. Ata janë bllokuar me familjet e tyre dhe civilë të tjerë, duke përfshirë punëtorët e fabrikës.

Në video shfaqen disa fëmijë, të rrethuar me rroba dhe shtretër të improvizuar. Një djalë thotë se dëshiron dëshpërimisht të shohë përsëri dritën e diellit dhe të marrë ajër të pastër jashtë pas disa javësh jete në strehimore nëntokësore. Një grua, nga ana tjetër, thotë se ka kaluar 50 ditë në bodrum, që nga 25 shkurti, dita e dytë e pushtimit të Ukrainës nga Vladimir Putin. Të tjerë thonë se u strehuan në fabrikë në fillim të marsit , ndërsa forcat ruse goditën apartamentet e tyre me artileri dhe sulme ajrore.

“Ushqimi dhe uji pothuajse janë zhdukur”, tha ajo, “me njerëz në rrezik të menjëhershëm nga uria. Të gjitha furnizimet që sollëm me vete po mbarojnë.. Së shpejti nuk do të kemi ushqim të mjaftueshëm as për fëmijët”.

Më pas gruaja shton: “Jemi këtu dhe kemi nevojë për ndihmë. Jemi në qendër të ngjarjeve dhe nuk mund të dalim. Fëmija im duhet të largohet në një zonë të qetë si shumë të tjerë (fëmijë). “Ne kërkojmë garanci sigurie për fëmijët tanë. Ne jemi të shqetësuar për jetën e fëmijëve tanë dhe prindërve tanë që kanë nevojë për kujdes mjekësor. U mbarojnë forcat. Nuk ka asnjë ditë pa bombardime. Madje kanë frikë të shkojnë në tualet”, theksoi ai.

Shikoni videon:

Forcat ruse përpiqen të sulmojnë fabrikën ‘Azovstal’, thotë këshilltari i presidentit ukrainas

Forcat ruse po përpiqen të sulmojnë fabrikën ‘Azovstal’ në Mariupol nga toka, duke mbështetur sulmet ajrore dhe bombardimet e artilerisë, tha sot këshilltari presidencial ukrainas Oleksiy Arestovich.

Arestovich shkroi në Facebook se “trupat ruse po përpiqen të kompensojnë mbrojtësit e ‘Azofstal’ dhe më shumë se 1000 civilë të fshehur në fabrikë”.

OKB bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm në Mariupol

OKB sot bëri thirrje për një armëpushim “të menjëhershëm” në Mariupol për të lejuar evakuimin e rreth 100.000 civilëve të bllokuar në këtë port ukrainas, i cili kontrollohet pothuajse plotësisht nga ushtria ruse, në një deklaratë për shtyp të koordinatorit të saj në Ukrainë.

“Nevojitet një ndërprerje e menjëhershme e armiqësive për të shpëtuar jetë. Sa më gjatë të presim, aq më shumë jetë kërcënohet. Ata duhet të lejohen të largohen menjëherë, sot. “Nesër do të jetë shumë vonë”, tha Amin Agwad.

Kievi tha më herët sot se forcat ruse po vazhdonin të bombardonin qytetin në Detin Azov, dhe në veçanti fabrikën e çelikut ‘Azovstal’, bastioni i fundit i rezistencës nga luftëtarët ukrainas.