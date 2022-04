‘I paqëndrueshëm dhe i hutuar’ Putin kafshon buzët dhe nervozohet në shërbimin e katedrales së Pashkëve, nxit thashethemet për Parkinson

Vladimir Putin me pamje të brishtë nxiti thashethemet për probleme shëndetësore, teksa u pa duke kafshuar buzët, duke u shpërqendruar dhe duke u shfaqur i paqëndrueshëm në një shërbesë në kishë me rastin e Pashkëve.





Tirani – i ngulitur nga pretendimet se ka sëmundjen e Parkinsonit ose kancerin terminal – u dogj ndërsa shtrëngonte një qiri pranë altarit në një meshë mesnate për Pashkët Ortodokse .

Ajo erdhi disa ditë pasi Putini i çoroditur, 69 vjeç, u pa duke kapur një tavolinë dhe duke goditur këmbën e tij në video që vëzhguesit e Kremlinit pretenduan se tregonte një rënie drastike të gjendjes së tij fizike.

Mbrëmë ai u shfaq më pak i fryrë se në javët e fundit, teksa qëndroi i pandihmuar në Katedralen e Krishtit Shpëtimtar të Moskës së bashku me kryebashkiakun e qytetit Sergei Sobyanin.

Pamjet e shkurtra televizive treguan pak shenja të dukshme të dridhjeve të dukshme që shpesh shoqërohen me Parkinson.

Por shikuesit panë autokratin e plakur duke u zhvendosur në mënyrë të pakëndshme, duke nxjerrë gjuhën dhe duke përtypur buzët.

Ai gjithashtu pa lart nga tavani dhe poshtë në dysheme gjatë një meshe të udhëhequr nga miku i tij Patriarku Kirill, i cili ka mbështetur pushtimin e tij në Ukrainë.

Në një moment Presidenti u pa duke u kryqëzuar ngadalë, duke u dukur se po kujdesej shumë për të kontrolluar lëvizjen.

Ai nuk foli tjetër veçse u bashkua në xhemat me përgjigjen “Me të vërtetë u ringjall”, transmeton Reuters.

Dalja publike erdhi disa ditë pasi Putini u shfaq në TV rus duke i dhënë urdhër shefit të mbrojtjes Sergei Shoigu për rrethimin e Mariupolit.

Vëzhguesit thanë se tirani i izoluar dukej “i dobët dhe nuk ishte në gjendje ta mbante veten drejt” në karrigen e tij.

Ishte një nga paraqitjet e tij më tronditëse deri më tani, në mungesë të trimërisë së tij të zakonshme.

Putini dukej i çrregullt, me dhimbje dhe i shpërqendruar ndërsa i tha Shoigut të bllokonte fabrikën e çelikut ‘Azovstal’, ku më shumë se 1000 mbrojtës dhe civilë ukrainas janë strehuar, “në mënyrë që një mizë të mos mund të hyjë”.

Ekspertët i thanë The Sun Online se pamjet nuk janë “portreti i një Putini të shëndetshëm”.

Putini shihet në video duke u shfaqur me fytyrë të fryrë teksa shtrihet thellë në karrigen e tij.

Këmba e tij duket se i bie vazhdimisht dhe dora e ka kapur skajin e tavolinës.

Tirani i çmendur ulet duke kapur fort tryezën gjatë gjithë takimit 12 minutësh.

Gishtat e tij janë të shtrënguar poshtë tryezës, ndërsa gishti i madh i tij ulet duke u dridhur në majë, dhe ai kalon pjesën më të madhe të shkëmbimit duke trokitur me të dyja këmbët.

Shëndeti i Vladit ka qenë prej kohësh burim thashethemesh dhe spekulimesh – por është raportuar se inteligjenca perëndimore beson se Putini nuk është një njeri i mirë.

Zyrtarët e Kremlinit gjithmonë kanë mohuar se ka ndonjë gjë të gabuar me udhëheqësin e tyre, i cili mbush 70 vjeç në tetor.

Profesor Erik Bucy, ekspert i gjuhës së trupit nga Universiteti Teksas Teknike, tha për The Sun Online: “Është një Putin jashtëzakonisht i dobësuar në krahasim me njeriun që kemi vëzhguar edhe disa vjet më parë.

“Një president i aftë për punë nuk do të kishte nevojë të mbajë veten të mbështetur me një dorë të shtrirë dhe nuk do të shqetësohej për t’i mbajtur të dyja këmbët të vendosura në tokë”.

Ai përdori shembullin kur Richard Nixon u shfaq gjatë debatit presidencial të vitit 1960 kundër JFK.

Republikani u shfaq i dobët dhe i duhej të forcohej gjatë rikuperimit nga një dëmtim në gju dhe rraskapitje.

‘Lëvizjet e pavullnetshme’

“Ky nuk është një portret i një Putini të shëndetshëm, por një portret që shfaqet gjithnjë e më i dobët dh në pamundësi të mbajë veten drejt në një tryezë të vogël konferencash”, shtoi Bucy.

“Këmbët e Putinit gjithashtu duken mjaft të holla, sikur ai mund të vuajë nga pesha ose humbja e muskujve nga një sëmundje e paparalajmëruar.

Fryrja në fytyrën e tij përforcon një pamje jo të shëndetshme, veçanërisht në krahasim me fotografitë dhe videot e premierës ruse të disa viteve më parë.

Ai shtoi se Putini gjithashtu duket se i shmanget vështrimit të Shoigut – duke u shfaqur si një njeri që është evaziv, i frikësuar, i mungon besimi dhe që nuk ndihet rehat.

Profesori Patrick Steëart, nga Universiteti i Arkansas, vuri në dukje gjithashtu se Putini dukej shumë i stresuar dhe pothuajse duke shfaqur një përgjigje “fluturimi”.

Ai gjithashtu u ndal në këmbët e tij, duke sugjeruar se kjo ishte “rrjedhje” pasi Putin u përpoq të mbante veten nën kontroll – me lëvizjet e këmbëve të tij që ndoshta dukeshin të pavullnetshme.

“Duart që mbahen lart poshtë tryezës janë në një pozicion thuajse lypëse, ndërsa mbajtja e tryezës është e ndryshme nga ajo që kam parë më parë – sigurisht që mbajtja fort në podium është diçka që kemi parë nga Putini kur kemi parasysh një çështje stresuese përpara. të shtypit të lirë”, tha Prof Stewart.

Disa vëzhgues ekspertë në mediat sociale gjithashtu vunë në dukje sjelljen e çuditshme të Putinit në atë që mund të jetë një nga paraqitjet më të dukshme të shëndetit të tij deri më sot.

Louise Mensch, ish-deputete konservatore, e cila më parë raportoi për problemet e mundshme shëndetësore të Putinit, shkroi: “Putini ka sëmundjen e Parkinsonit dhe këtu mund ta shihni atë duke kapur tryezën në mënyrë që dora e tij që dridhet të mos duket, por ai nuk mund të ndalojë këmbën e tij të trokasë. ”