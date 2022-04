Pas Ukrainës e kanë radhën vendet e tjera/ Skenari i makthit, dy zyrtarët më të alrtë amerikanë udhëtojnë drejt Kievit

Sekretari i Mbrojtjes amerikane, Lloyd Austin dhe Sekretari i Shtetit Antony Blinken do të udhëtojnë në Kiev të dielën për herë të parë që nga pushtimi rus i Ukrainës më 24 shkurt, tha të shtunën presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy.





Shfaqja e mbështetjes amerikane vjen ndërsa forcat ruse po grumbullohen në lindje për një sulm të rinovuar dhe trupat ukrainase po marrin në dorëzim një raund artilerie të rëndë, tanke dhe dron të dhuruar nga aleatët perëndimorë.

Një sërë liderësh evropianë kanë fluturuar në Kiev gjatë dy javëve të fundit për t’u takuar me Zelenskyy për të premtuar valë të reja armësh dhe mbështetje humanitare, udhëtime të mundësuara pasi forcat ruse u tërhoqën nga sulmet e tyre të dështuara në rajonin e kryeqytetit këtë muaj dhe u rikonsoliduan në jug. dhe në lindje të vendit.

Austin do të vizitojë Kievin pak përpara se të udhëtojë në Gjermani javën e ardhshme për një samit të planifikuar të 40 vendeve të NATO-s dhe aleatëve për të diskutuar mënyrat për të vazhduar armatosjen dhe mbështetjen e Ukrainës.

“Unë dua që ne të kemi armë të rënda të fuqishme”, tha Zelenskyy gjatë një konference për shtyp në një stacion metroje në Kiev të shtunën.

Ai gjithashtu theksoi një qëndrim maksimalist kur bëhej fjalë për mënyrën se si Ukraina planifikon të zhvillojë luftën, duke shtuar, “Pozicioni im si president është: gjithçka që ata zënë, ne do t’i marrim të gjitha. Nuk do të jetë çështje tetë vitesh, si nga viti 2014, do të jetë menjëherë. Kjo është një çështje armësh. Nëse kemi mjaft, do të fillojmë menjëherë të rifitojmë territorin e pushtuar”.

“E theksoj edhe një herë: javën e kaluar, sinjalet, mesazhet, hapat, afatet, numrat – po flas për të gjitha këto në lidhje me armët nga Shtetet e Bashkuara – gjithçka është përmirësuar. Dhe unë jam mirënjohës për këtë. Dhe ne mezi presim shumë për këtë”, shtoi Zelenskyy.

Në një mesazh të postuar në llogarinë e tij në Telegram të premten mbrëma, Zelenskyy paralajmëroi se pushtimi rus ishte “vetëm fillimi”, i agresionit të Kremlinit dhe se nëse presidenti Vladimir Putin do të ketë sukses në Ukrainë, Rusia do të “pushtojë vendet e tjera”.

Ky paralajmërim nuk është i pabazë, pasi udhëheqësit ushtarakë rusë kanë sugjeruar se ata synojnë të kapin territorin që do të krijonte një urë tokësore në Transnistria, e cila do të vinte në rrezik Moldavinë joanëtare të NATO-s.

Për momentin, mijëra trupa ruse mbeten të angazhuara në luftime të ashpra në Mariupol në jug, ku trupat dhe civilët ukrainas po bëjnë një qëndrim të dëshpëruar të fundit në një fabrikë të madhe çeliku. Kremlini ka nevojë për ato trupa për atë që thotë se do të jetë një shtytje e përtërirë për të rrethuar forcat ukrainase në lindje.

Duke iu lutur vendeve që të “luftojnë përkrah” Ukrainës, Zelenskyy paralajmëroi gjithashtu se kombet që zgjedhin të qëndrojnë neutralë në luftë po bëjnë “bastin më të rrezikshëm, sepse do të humbni gjithçka”.

Gjatë dy javëve të fundit, administrata Biden ka njoftuar dërgesa armësh në vlerë prej 1.2 miliardë dollarësh në Ukrainë, duke e çuar ndihmën ushtarake të SHBA-së për Ukrainën në 3.3 miliardë dollarë që nga fillimi i luftës.

Si Departamenti i Shtetit ashtu edhe Pentagoni nuk pranuan të komentojnë mbi udhëtimin.