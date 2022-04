Pse bota rrezikohet nga një Luftë e Tretë Botërore

Analisti Alessandro Politi shpjegon pse Suedia dhe Finlanda duan të anëtarësohen në NATO dhe paralajmëron se rreziku i vërtetë nuk është aq shumë Rusia sesa tensionet midis Kinës dhe SHBA-së në Paqësor.





“Suedezët dhe finlandezët, përpara se të zyrtarizojnë një kërkesë për hyrje në NATO, siç thanë kryeministrat e tyre, duhet të mendojnë për këtë deri në qershor”. Analisti Alessandro Politi, drejtor i Fondacionit të Mbrojtjes së NATO-s, e vetmja qendër kërkimore joqeveritare e lidhur drejtpërdrejt me NATO-n, shpjegon se hyrja e Suedisë dhe Finlandës në Paktin Atlantik nuk do të jetë aq e afërt dhe, vetëm me ardhjen e verës, do të kuptojmë se cila do të jetë formula më e mirë për anëtarësimin e tyre eventual, citon media italiane, Il Giornale.

Pse Ukraina dje, Suedia dhe Finlanda sot duan të anëtarësohen në NATO?

“Ukraina u ftua në vitin 2008, por më pas për arsye të qarta, u kuptua që ftesa nuk do të kishte, sepse kishte probleme me Rusinë. Pas pushtimit rus të Ukrainës rrezikonte Suedia dhe Finlanda, dy vende që kanë qenë neutrale gjatë gjithë kohës. Lufta e Ftohtë mendonte se neutraliteti nuk mjaftonte. Të gjitha këto vende neutrale, përfshirë Serbinë dhe Zvicrën, janë partnerë të NATO-s dhe, si të tillë, nuk kanë pasqyrim të artikullit 5″.

A janë reale kërcënimet e Rusisë ndaj tyre?

“Rusët u thanë qartë suedezëve dhe finlandezëve: Bëni zgjedhjet që dëshironi, por mbani mend se nëse bëheni anëtar i NATO-s, ne duhet të forcojmë mbrojtjen tonë në kufijtë që kemi me ju dhe në Detin Baltik”. Kjo përfshin një vendosje të mundshme të armëve bërthamore që nuk ishte menduar më parë. Kjo është më shumë politike sesa operacionale, sepse rusët, tashmë sot, kanë armë bërthamore për të goditur Suedinë dhe Finlandën. Prandaj e shoh të pamundur që konflikti të përhapet në ato vende edhe sepse makina ushtarake ruse po del keq nga aventura ukrainase”.

Pse Rusia ka frikë nga Suedia dhe Finlanda, dy vende tipike paqësore?

“Rusët nuk kanë probleme me këto dy vende skandinave në vetvete, por me NATO-n. Më kujtohet se Aleanca Atlantike në të cilën do të anëtarësoheshin Suedia dhe Finlanda, për sa i përket shpenzimeve dhe fuqisë ushtarake, është superiore ndaj Rusisë, përveç tek armët bërthamore. Kjo është më shumë si në kohën e Luftës së Ftohtë kur BRSS dhe vendet e Traktatit të Varshavës kishin një forcë konvencionale më të lartë se ajo e NATO-s. Ky bilanc forcash, sot është përmbysur”.

Dhe, atëherë, unë e riformuloj: Pse Rusia ka kaq frikë nga NATO-ja, nëse vendet e Paktit Atlantik kurrë nuk e kanë sulmuar drejtpërdrejt tokën ruse?

“Kjo është e vërtetë, por Putini është një njeri që është rritur në KGB dhe dëshiron një sërë vendesh neutrale nga Veriu në Kaukaz. Megjithatë ka qenë një kohë kur NATO dhe Rusia ishin partnerë të vërtetë, por më pas marrëdhëniet u prishën”.

E keni fjalën për Traktatin e Pratica di Mare?

“Po. Një pjesë e madhe e vullnetit politik do të ishte e nevojshme për të ruajtur një partneritet midis NATO-s, në të cilën Shtetet e Bashkuara janë aksioneri i shumicës, dhe Rusisë e cila ende ka një fuqi bërthamore të respektueshme. Kur Putini pa një numër të vendeve ish-sovjetike që u bashkuan NATO, ai filloi të kishte dyshime se si do të ishte e ardhmja. Që në vitin 2007 Putin kishte paralajmëruar se nuk do të pranonte më asnjë zgjerim të NATO-s në lindje. Ky sinjal nuk u kuptua në tërësi, aq sa në 2008 ishte lufta në Gjeorgji dhe e ashtuquajtura “dera e hapur” për Tbilisin dhe Kievin”.

Nëse fundi i BRSS shënoi fundin e Luftës së Ftohtë, çfarë nevoje kishte NATO për të zgjeruar kufijtë e saj në Lindje?

“Është një pyetje e mirë që i kam bërë vetes pikërisht në ato vite dhe përgjigjen ma ka dhënë një kolonel rumun, ai më tha: “Nuk e di çfarë do të thotë kur dikush me siguri nuk është në një anë të caktuar. Ne nuk duam të jemi në një zonë gri. Në retrospektivë, me atë që ndodhi në Ukrainë, e kuptoj këtë përgjigje. Ka një ndryshim midis humbjes de facto të një të dhjetës së vendit në një luftë hibride, siç ka ndodhur me Krimenë dhe Donbasin dhe një pushtim i vërtetë. Kjo është ajo që i shtyu suedezët dhe finlandezët t’i bëjnë vetes disa pyetje. Trashëgimia e komunizmit, në këtë rast, ju siguroj, nuk ka të bëjë me të, ka të bëjë me nacionalizmin”.

Por, pra, a nuk dëshiron Putini të rindërtojë BRSS?

“Jo, ideologjia është vetëm një superstrukturë. Bashkimi Sovjetik mund të kishte qenë demokratik, por e vërteta është se ishte një fuqi konkurruese. Putini nuk dëshiron të rivendosë BRSS, ai ka mentalitetin e një nacionalisti rus dhe i intereson vetëm rindërtimi i një Rusie të fortë dhe të fuqishme. Lufta ishte një gabim i madh për të dhe ai tashmë e ka humbur atë sepse nuk arriti të rrëzonte qeverinë ukrainase.

A nuk do të ketë, pra, kthim i Luftës së Ftohtë?

“Unë nuk kam frikë nga rikthimi i Luftës së Ftohtë, por kam frikë se nëse kjo situatë nuk përfundon dhe nëse Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk negociojnë seriozisht, ne rrezikojmë një luftë të re botërore për Paqësorin. Ukraina është vetëm një detaj. ., ndërsa Paqësori është jetik për Shtetet e Bashkuara dhe Kinën. Në Evropë ka një detonator, por në Paqësor ka ngarkesat kryesore shpërthyese aq shumë sa që aty në Luftën e Dytë Botërore amerikanët lëshuan bombën bërthamore dhe bombat joatomike në Evropë”.