Tyson Fury vs Dillian Whyte/ “Nuk do të habitesha nëse Fury tërhiqet, por është e komplikuar”

Gjithçka rreth Tyson Fury-t në ring kundër Dillian Whyte, para 94,000 njerëzve në Wembley, ishte perfeksion.





Ai i tha ekipit të tij teksa po dilte nga dhoma e zhveshjes “do të kemi një masterclass sonte”.

Isha i privilegjuar të isha në përparësen e unazës. Ai ishte duke luajtur dhe ngritur Whyte, dhe më pas lëshoi ​​atë grusht. Ishte inç i përsosur. E saktë.

Whyte disi, çuditërisht, u ngrit. Por Fury kurrë nuk ka qwlluar një këmbë, apo grusht, gabim.

Mbreti Cigan ka sugjeruar se tani do të tërhiqet. Nëse ai largohet nga boksi, nuk do të habitem plotësisht – por është komplekse.

Fury është në paqe, por mund të kthehet për një përplasje të padiskutueshme

Fury ka një kënaqësi për të. Ai është në një vend çuditërisht të relaksuar dhe të qetë. Ai ka qenë në atë vend që kur mposhti Deontay Wilder për titull në shkurt 2020.

Lufta e bonusit ishte lufta e trilogjisë Wilder – lloji i luftës në të cilën Fury ka dashur gjithmonë të jetë. Ai fitoi dhe u bë hero kombëtar atë natë.

Një nga arsyet pse Fury filloi luftën me Whyte ishte sepse ai e shikonte atë si një nga djemtë e fundit atje të përgatitur për t’u përballur me të.

Nëse ajo përleshje nuk do të ndodhte, Whyte do të kishte thënë ‘hej, po të telefonoj për një vit – çfarë po bën duke dalw nw pension?’

Nëse ai ndalon tani, ju mund të tregoni një mundësi të humbur për t’u përballur me fituesin e Anthony Joshua kundër kampionit të unifikuar Oleksandr Usyk për të gjitha rripat.

Por Fury tashmë ka qenë afër luftimit me dyshen e tyre. Kuptimi im është se vendet, tarifat, ndarjet dhe kontratat janë rënë dakord të gjitha për Fury-Joshuan vitin e kaluar.

Thjesht kishim rezervuar bileta për në Arabinë Saudite për 8 gusht, por ajo mega-luftë ra në minutën e fundit kur Wilder shkoi në arbitrazh, kështu që Fury u detyrua të luftonte me të për herë të tretë.

Pastaj nga fundi i vitit të kaluar dhe fillimi i këtij, Usyk-Fury po afrohej gjithnjë e më shumë. Por sfiduesi i detyrueshëm i WBC Whyte e hodhi poshtë këtë duke thënë se nuk do të merrte një tarifë për të hequr dorë.

Joshua, me zgjuarsi, tha se ai kurrë nuk pranoi një tarifë për ta lënë Usyk-Fury të luftonte, duke sugjeruar se atij iu ofrua një figurë, por donte pak më shumë sheqer për ta bërë atë mjaft të ëmbël.

Kështu që Fury do të shikojë peizazhin e peshave të rënda dhe do të mendojë: ‘OK, Usyk dhe Joshua nuk mund të bien dakord për kushtet për të hyrë në ring me mua. Të gjithë ata që do të ishin mjaft të guximshëm janë futur në ring me mua dhe unë jam kujdesur për ta. Unë i kam sfiduar shanset duke luftuar dhe mposhtur Wilderin dhe kam hyrë me Whyte dhe kam provuar se sa i madh është diferenca në klasë.’

Usyk dhe Joshua duket se janë gozhduar për të luftuar në Arabinë Saudite në korrik, që do të thotë se Fury – edhe nëse nuk tërhiqet – do të jetë gjithsesi jashtë ringut për 12 muaj. Ai mund të kthehet në Wembley prillin ose majin e ardhshëm kundër fituesit.

Nëse Usyk dhe Joshua kanë një luftë të vështirë dhe të ngushtë dhe Usyk pothuajse ruan titullin – ose nëse Joshua pothuajse e rifiton titullin – ku është nxitja për të futur Fury me dy burra që sapo kanë kaluar një rraskapitje 12 raundesh?

Ajo që mund të na gwzojw dhe të na afrojë drejt një lufte të padiskutueshme është një fitore dramatike; nëse Usyk do të çmontonte Joshua-n, atëherë krenaria e Furyt mund të gudulisej. Ai thjesht mund të dëshirojë të hakmerret, siç do ta shihte, për të gjithë Anglinë.

Po kështu, nëse Joshua bën atë që unë mendoj se ai është plotësisht i aftë dhe ecën me Usyk dhe më pas thërret Fury, nuk ka asnjë mënyrë, edhe nëse Fury fshihet në një shpellë ariu në Alaskë, ai nuk do t’i përgjigjet asaj thirrjeje.

A është Fury pesha më e mëdha britanike në histori?

Është jashtëzakonisht e vështirë të krahasosh peshat e rënda nga periudha të ndryshme për shkak të madhësisë së tyre, mënyrës së lëvizjes, mënyrës se si boksojnë dhe sa shpesh garojnë.

I madhi Henry Cooper, i cili dështoi dy herë kundër Muhamed Aliut, ishte gjashtë kg më i lehtë dhe shtatë inç më i shkurtër se Fury. Ky është një krahasim qesharak. Është njësoj si të krahasosh një ekip futbolli me 11 persona me një ekip me gjashtë persona.

Pastaj ju keni Lennox Lewis – një burrë i madh, megjithëse më i vogël se Fury. Ju thjesht mund t’i krahasoni ato të dyja. Lewis v Fury do të kishte qenë një luftë e tmerrshme.

Lewis ishte i lëvizshëm, i zgjuar, i guximshëm, një fitues i medaljes së artë, zemër dhe dëshirë. Ai kishte një goditje të madhe, krahë të mëdhenj dhe Stewardin e madh Emanuel ‘Manny’ në këndin e tij.

Fury, me të drejtë, ka një vend shumë të lartë në listë, më i miri i brezit të tij, por Lewis ishte një gjigant. Mbreti.

Pesha e rëndë britanike e lënë pas dore kur krahason listën e të gjitha kohërave është Joe Bugner. Ai ishte një specialist 15 raundesh. Ai e pwrshkroi atë distancë me Muhamed Aliun dhe boksoi përsëri rreth pesë ditë më vonë. Kjo është ajo që bënë djemtë në vitet 1970.

Unë do të doja të shihja Fury përsëri në WWE

Krenaria e Morecambe ka qenë e përfshirë më parë me World Wrestling Entertainment (WWE) dhe unë do të doja ta shihja përsëri në mundje profesionale në tetor ose nëntor.

Herën e fundit, e ktheu atë në palestër. Nëse ai do të luftonte me Joshua-n në prill ose maj 2023, nëse do të kishte një kamp stërvitor 10-javor në mundje, do të ishte fantastike.

A mund ta imagjinoni atë duke bërë turne në SHBA me WWE? Do të ishte si një turne me Kiss, grupi më i madh rock në histori – ai do të shesë 20,000 bileta çdo natë të javës për një muaj. Do të ishte e pabesueshme.

Sigurisht, WWE është koreografi, por ju nuk mund të koreografoni se si bini nga kthesa e unazës pesë metra të lartë kur një djalë ju lëkundet.

Ju uleni në shpinë, kokë, shpatull – vuani fizikisht. Nuk goditet në mjekër si në boks, por është një sport brutal.

Nuk jam i sigurt për një luftë hibride MMA-boks që Fury ka sugjeruar. Nëse ai përballet me dikë nga UFC, do të duhej të ishte sipas rregullave të boksit.

A lufton ai me Francis Ngannou – një kampion i madh i peshave të rënda të UFC – dhe e mund atë në një meç boksi? Po, me aq lehtësi sa është e turpshme. Ai mund të jetë në gjendje ta bëjë këtë ndërsa pi duhan dhe në pantoflat e tij.

Do të ishte marrëzi të konkurronit me dikë sipas rregullave të MMA-së ku ju lejohet të rrëzoni kundërshtarin tuaj.

Fury është një ‘grappler’ i mirë, që është një pjesë e madhe e stërvitjes së tij, por ai nuk është një ‘grappler’ profesionist si yjet e mëdhenj të MMA.

Whyte nuk është dëmtuar, vetëm zemërthyer

Dua ta mbyll me një ose dy fjalë për Whyte.

Ai humbi me më të mëdhenjtë e brezit të tij, por tregoi zemrën, aftësinë dhe forcën e tij duke u ngjitur disi lart.

Unë fola me të në dhomën e zhveshjes dhe ai ishte i drobitur. Ai do të bëjë një pushim të vogël dhe do të kthehet i freskët. Ai ende mund të konkurrojë me çdo peshë tjetër të rëndë për momentin.

Ajo që është interesante është se sa shpejt ai tashmë është braktisur dhe tallur. Ai u godit me një gjuajtje mahnitëse, u godit me goditje për pesë raunde e gjysmë dhe u pre disa herë në trup.

Më besoni, ai nuk është i dëmtuar. Ai është vetëm zemërthyer. Pasi t’i thajë ata lot dhe të kthehet në palestër, pjesa tjetër e divizionit duket më mirë.