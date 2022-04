Ukrainasit festojnë Pashkët nën hijen e luftës

“Në ditën kur vdekja triumfon dhe Zoti supozohet të jetë zhdukur. Por do të ketë një Ringjallje. Jeta do ta mposhtë vdekjen. E vërteta do të mposhtë çdo gënjeshtër. Dhe e keqja do të ndëshkohet”, shtoi Zelensky.

Tradicionalisht një kohë reflektimi dhe rilindjeje, kjo e diel do të shënojë gjithashtu saktësisht dy muaj që kur vendi u fut në një luftë shkatërruese pasi forcat ruse pushtuan më 24 shkurt.

Ata kanë duruar beteja intensive, sulme brutale ajrore dhe humbje të paimagjinueshme, por këtë fundjavë shumë ukrainas do të përpiqen të festojnë një nga festat e tyre më të rëndësishme të vitit: Pashkët ortodokse .

“Unë kurrë nuk kam qenë kaq e lumtur në jetën time. Kur më në fund pashë burrin tim përsëri, në natën time të parë këtu, u ndjeva sikur kjo ishte një ëndërr,” thotë Anna-Mariia Nykyforchyn, 25 vjeç, për CNN nga Lviv, një perëndimore. qytet i kursyer kryesisht nga sulmi rus .

Nëntë muajshe shtatzënë kur shpërtheu lufta, Nykyforchyn ishte një nga më shumë se pesë milionë që kanë bërë thirrjen e vështirë për t’u larguar. Ajo u kthye dy ditë më parë me vogëlushen e saj Marharyta.

“Për mua, ishte jashtëzakonisht e rëndësishme të kthehesha në shtëpi para Pashkëve,” thotë ajo, përpara se të ndante gëzimin e saj për mundësinë që gjyshërit e çiftit të takonin shtesën e re në familje. “Unë me të vërtetë doja që ne të ishim bashkë. Është një rreze e tillë shprese që gjithçka do të jetë në rregull.” E vendosur në divanin e apartamentit të saj në qendër të Lvivit, Nykyforchyn hedh një vështrim mbi bashkëshortin e saj 27-vjeçar Nazar, vëmendja e të cilit është fiksuar fort tek vajza e vogël e mitur që dremitë në prehrin e tij. “Kam pasur një përvojë shumë të vështirë të qëndrimit në Poloni si fizikisht, për shkak të foshnjës dhe mendërisht. Ishte më se e vështirë, e padurueshme,” thotë ajo.

Nykyforchyn u largua nga Ukraina për në Poloni kur filloi lufta ku ajo lindi vajzën e saj menjëherë pas.

“U zhvendosa në pasiguri: në njerëz të çuditshëm, në një shtëpi të huajsh, në një qytet ku nuk kam qenë kurrë më parë, në një vend me një gjuhë që nuk e flas rrjedhshëm. Kuptova që do të më duhej të lindja në një klinikë ku askush nuk më njeh dhe nuk kam bërë asnjë marrëveshje. Nuk e dija si do të ishte. Por mendimi kryesor që më mbajti në këmbë ishte që fëmija im të lindte në kushte të sigurta”, thotë. Nykyforchyn. I vetëdijshëm për numrin e viktimave të gruas së tij, Nazari thërret: “Ajo nuk është thjesht një grua, ajo është një hero… po të isha në këpucët e saj, nuk do të isha në gjendje… do të isha prishur. Dhe ajo nuk u prish”. Ndërsa babai i rrëmbyeshëm është padyshim i kënaqur që është ribashkuar me gruan dhe vajzën e tij, kjo familje e re është disa nga më me fat. Jo të gjithë do të kenë të njëjtin shans për t’u ribashkuar me të dashurit.

Një prift u kujton famullitarëve sakrificën e Jezusit nga shkallët e Kishës së Ndërmjetësimit të Virgjëreshës së Bekuar në Lviv, Ukrainë më 23 prill 2022.

Qeveria ukrainase njoftoi shtetrrethime të reja për fundjavën e Pashkëve , mes paralajmërimeve nga autoritetet për potencialin e rritjes së aktivitetit ushtarak rus gjatë festimeve të festave. Dhe në fillim të kësaj jave, zyrtarët në rajonet e Luhansk dhe Sumy u kërkuan banorëve të merrnin pjesë në shërbimet virtuale , duke përmendur “provokimet” e mundshme ruse, ndërsa vunë në dukje se shumë kisha janë shkatërruar në pushtim.

Pavarësisht shqetësimeve, banorët në Lviv zbritën në kishat në qytet për bekime mbrojtjeje dhe lutje të shtunën. Në Kishën e Ndërmjetësimit të Virgjëreshës së Bekuar, besimtarët injoruan thirrjet për të qëndruar në shtëpi dhe në vend të kësaj u ranë në radhë me shporta të dekoruara me ushqime gati për t’u bekuar me Ujë të Shenjtë nga priftërinjtë e famullisë.

Të rinj e të moshuar rreshtohen me shporta ushqimore të dekoruara.

Volodymyr, 53 vjeç, qëndron me durim përkrah familjes së tij ndërsa ata presin që prifti të bëjë rrugën e tij në linjë.

“Njerëzit shpesh mendojnë se festat duhet të jenë të gëzuara, të sjellin lehtësim dhe ta bëjnë më të lehtë — dhe kur ndihen mirë, nuk kthehen në besimin e vërtetë… Tani po kalojmë kohë të vështira, njerëzit kanë filluar t’i afrohen Zot, ka më shumë njerëz këtu se më parë, dhe kjo është mirë për ne”, thotë ai, përpara se të na tregojë paskën e bërë vetë (një bukë tradicionale e Pashkëve), sallamin, proshutën dhe djathin e vendosur mes qirinjve dhe vezëve dekorative në shportën e tij. “Sot në mëngjes kishte alarm ajri, por tani falë Zotit është më qetë dhe mund të vinim. Është shumë e rëndësishme për ne. Është kisha që vizitojmë shpesh,” shton ai.

Shportat e Pashkëve do t’u dërgohen ushtarëve të kompletuar me vezë dekorative me mesazhe inkurajimi. Këtu një shënim thotë: “Kthehuni gjallë”, ndërsa një tjetër thotë “Lavdi forcave të armatosura të Ukrainës dhe sistemit të mbrojtjes ajrore”.

Aty pranë, vullnetari 35-vjeçar i kishës Andrii po ngarkon me kujdes kutitë e grumbullimit të ushqimeve të Pashkëve për trupat ukrainase. “Ne po përpiqemi të mbajmë një humor festiv dhe të shpresojmë për drejtësi dhe paqe. Kjo festë, Pashkët jep edhe më shumë shpresë. Ne duhet të besojmë në fitore ashtu si besojmë në Jezu Krishtin”, thotë ai.

Duke bërë shenjë për kontejnerët që mbushen me shpejtësi, ai shton: “Ato do të dërgohen në njësitë ushtarake që mbrojnë tokën tonë. Djemtë duhet të kenë mundësinë të hanë pak paska dhe sallam.”

Një shpërthim ere kap leckën e qëndisur bukur që mbulon shportën e Maryanna-s 35-vjeçare. Pasi e rregulloi atë në vend, ajo i thotë CNN-it se familja e saj i vunë veshin paralajmërimeve për të qëndruar në shtëpi.

Një zakon i Pashkëve është të sillni një shportë me ushqim për t’u bekuar me Ujë të Shenjtë përpara se të ktheheni në shtëpi për ta ndarë me familjen.