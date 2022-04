Zakonet e Pashkëve në botë

Pyes veten se sa të ndryshme janë Pashkët me pjesët e tjera të botës? Po sikur t’ju themi se disa zakone janë pak a shumë të afërta mes tyre? Njihuni me zakonet më të shijshme të Pashkëve në botë.





Colomba Pasquale – simite italiane

Jo vetëm në traditën greke simitet kanë nderin e tyre në ditët e Pashkëve, por edhe në Itali. Simite italiane, e Pashkëve, natyrisht, të kujton më shumë panettone (ëmbëlsirën tjetër të famshme italiane) dhe bëhet në një formë të veçantë që i jep një formë thuajse në formë kryqi ose, sipas italianëve, pëllumb, emri i saj do të thotë Pashkë.

Mona de Pascua – simite spanjolle

Në Pashkë zakonisht bëjmë simite në të cilat vendosim një ose më shumë vezë të kuqe. Në Spanjë, pra, kanë një zakon të ngjashëm, duke bërë këto ditë tortën e famshme Mona de Pascua, me ndryshimin se nuk i lyejnë vezët që shtrojnë.

Ushqimi i thjeshtë i Kroacisë

Në Kroaci festojnë fundin e agjërimit me një vakt të thjeshtë që përfshin kryesisht mish derri, vezë, qepë dhe rrikë, ndërsa përfundon me pinca, një bukë e ëmbël me kryq në mes që bëjnë për Pashkë.

Torta çeke e qengjit

Jo, në Çeki nuk bëjnë ëmbëlsira me qengj për Pashkë, por ëmbëlsira në formë qengji. Madje ato kanë forma të veçanta që i japin formën karakteristike kësaj torte tradicionale, të Pashkëve.

Supa e bardhë e Polonisë

Një tryezë tradicionale e Pashkëve në Poloni nuk i mungon kurrë versioni i bardhë i supës me borsch, i bërë me salsiçe dhe vezë të ziera. Ndoshta nuk e kemi provuar, por duket e shijshme!

Simnel dhe simite me kryqe në Angli

Britanikët i duan ëmbëlsirat me fruta dhe prandaj nuk mungojnë as në tryezën e Pashkëve. Kështu këto ditë, ata bëjnë simnel, një tortë frutash e zbukuruar me 11 topa marzipan që simbolizojnë dishepujt e Jezusit pa Judën.

Simite kryq te nxehte

Veç kësaj, bëjnë simite të vogla me rrush të thatë, simitet kryq të nxehtë, të cilët kanë një kryq të formuar sipër tyre.