Zgjedhjet franceze/ Macron gati të thyejë mallkimin 20-vjeçar

Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Francë është në ulje, ku pjesëmarrja deri mesditën e së dielës shënon përafërsisht 26.41%, duke shënuar një rritje gati një pikë në krahasim me raundin e parë, por më e ulët se raundi i dytë i vitit 2017 (28.23 %).





Stafi i Emmanuel Macron tashmë po përgatit terrenin për fjalimin e tij të dielën mbrëma, ku ai ose do të festojë rizgjedhjen e tij nga Champ-de-Mars, duke thyer një mallkim 20-vjeçar, pasi asnjë president tjetër nuk është rizgjedhur që nga Zhak Shirak, ose do të shpallë skenarin që për momentin duket e pamundur, humbjen e tij.

A voté !

Aux milliers de Françaises et de Français qui permettent au scrutin de se tenir : merci. Dans les bureaux de vote de nos villes et de nos villages, vous êtes le cœur battant de notre démocratie. pic.twitter.com/uMzsMu0pJi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2022

Në të njëjtën kohë, edhe pse zonja Le Pen nuk është aspak favoritja, siç duket nga sondazhet e fundit ajo është edhe dhjetë pikë prapa, Emanuel Macron ka përgatitur një festë spektakolare në rast se arrin të dalë e para në garën zgjedhore. Sipas planit, 13 autobusë që ajo përdori gjatë fushatës së saj zgjedhore do të “parakalojnë” nga Bois de Boulogne dhe do të ndalojnë vende simbolike në Paris, si Harku i Triumfit, Place de la Concorde dhe Place de la Bastille dhe Place de la République.

Megjithatë, edhe nëse Emmanuel Macron arrin të mposhtë edhe një herë Marine Le Pen, situata politike në Francë do të mbetet e pasigurt, të paktën deri në zgjedhjet parlamentare që do të zhvillohen më 12 dhe 19 qershor. Dhe siç thuhet tashmë në Paris, nëse politikanët dhe gazetarët “e kanë dashur” derbin e zgjedhjeve presidenciale, atëherë do ta “dashurojnë” atë të parlamentit.

Pse janë kaq të rëndësishme zgjedhjet parlamentare?

Pyetja kryesore është nëse Presidenti (ose Presidentja) i Francës do të jetë në gjendje të marrë një shumicë në Asamblenë Kombëtare. E majta shpreson të zgjedhë më shumë përfaqësues të legjislaturës dhe rikthehet skenari i “bashkëjetesës” mes një presidenti të një partie dhe një kryeministri të një tjetri.

Zgjedhjet parlamentare do të zhvillohen në dy raunde të dielën 12 dhe të dielën 19 qershor. Populli francez do të zgjedhë 577 anëtarë të parlamentit. Nëse e lejojnë apo jo kreun e ri të shtetit të fitojë shumicën në Asamblenë Kombëtare. Kjo mazhorancë është e nevojshme për të zbatuar politikën e saj dhe për të shmangur një periudhë “bashkëjetese”.

Detyra kryesore e deputetëve të Asamblesë Kombëtare (më shumë se atyre të dhomës së sipërme, pra të Senatit) është të votojnë kundër ligjeve të propozuara nga qeveria, ndërsa anëtarët e Asamblesë Kombëtare kanë gjithashtu të drejtën të propozojnë projektligje. Në të njëjtën kohë, deputetët e Asamblesë Kombëtare kanë të drejtë të paraqesin mocion mosbesimi ndaj pushtetit ekzekutiv dhe nëse miratohet me shumicë absolute, atëherë qeveria detyrohet të japë dorëheqje. Kjo ka ndodhur vetëm një herë në Republikën e 5-të franceze, në vitin 1962 , kur qeveria e Georges Pompidou u detyrua të jepte dorëheqjen.

Që një fraksion politik, në këtë rast ai i presidentit të vendit, të kontrollojë Asamblenë Kombëtare, i duhen të paktën 289 deputetë. Nëse asnjë parti nuk e mbledh këtë numër, atëherë do të ketë të ashtuquajturën “bashkëjetesë”. Bashkëjetesa e fundit daton në vitin 1997. Kryeministër i Jacques Chirac u bë socialisti Lionel Jospin, ndërsa para kësaj ngjarje Franca përjetoi edhe dy periudha të tjera “bashkëjetese”. Midis 1986 dhe 1988, kur Zhak Shirak ishte kryeministër i François Mitterrand, dhe nga viti 1993 deri në 1995, kur Edouard Balladir ishte Kryeministër dhe François Mitterrand ishte President i Republikës.

Krahas ushtrimit të pushtetit legjislativ dhe kontrollit të ekzekutivit, aksionet e zgjedhjeve parlamentare, është edhe financiar. Edhe nëse nuk arrijnë të zgjedhin kandidatët e tyre, partitë politike mund të presin që të marrin fonde publike.

Kështu, nëse mbledhin të paktën 1% të votave në të paktën 50 zona, partitë marrin 1.42 euro për votë dhe në vit.