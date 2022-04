Çfarë po ndodh me Teatrin Kombëtar? Rama: Jemi në krizë, janë rritur çmimet, po rishikojmë manualin

Në një konferencë ku po prezantonte ciklin vjetor të Javëve Ndërkombëtare të Kulturës që nis sot me Francën, kryeministri Edi Rama u pyet në lidhje me projektin e Teatrit Kombëtar, se pse ndryshe nga premtimet, ai nuk po ndërtohet.





Rama tha se kjo vonesë është e lidhur me rritjen e çmimeve në fushën e ndërtimit, ku do të duhet një manual i ri shpenzimesh dhe nga ana e qeverisë, pasi sipas tij nuk mund tiu kërkosh kompanive që të futen në garë me ato terma financiarë që janë parashikuar më herët. “Po rishikojmë manualin që kemi për këtë qëllim se është e kotë që me manualin ekzistues ti kërkosh kompanive të marrin pjesë në gara e të bëjnë investime që janë de facto shumë më të shtrenjta se sa çfarë figurojnë në manualin e vjetër”, tha Rama.

Pyetje: Tiranës i mungon Teatri Kombëtar, pse nuk po ndërtohet, ka mungesë parash apo ndryshim të projektit?

Edi Rama: Për fat të keq u bëmë tani 3 vet që bëjmë plane e kemi projekte për të realizuar se vendi përballet me ndërhyrje masivisht të forta faktorësh jashtë nesh si tërmeti, pandemia e lufta që ka nisur në Ukrainë e cila ka goditur shumë në aspektin e rritjes së çmimeve në tërësi e çmimeve të ndërtimit në veçanti.

Jemi duke diskutuar për shkak të këtij fakti të fundit që ka pasur një ndikim jo të vogël në industrinë e ndërtimit.

S’ka asnjë ndryshim sa i përket projektit të Teatrit, gjithë problemi qëndron te kalimi i vështirë nga letrat te zbatimi i projektit për shkak të rritjes së çmimeve.

Po merremi me këtë e besoj që do gjejmë një zgjidhje e Teatri Kombëtar do ndërtohet si është projektuar e si jemi zotuar.

Por jo të gjitha planet mund të zbatohen në afatet e parashikuara kur mes teje e afatit futet një ngjarje as as parashikohet as evitohet.