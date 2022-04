Daniel Day-Lewis/ Pensionisti Antistar me tre Oscar tani po merret me zdrukthtari

Ai ka dalë në pension prej katër vitesh, pas njoftimit të tij se do të tërhiqet nga xhirimet e filmave. Daniel Day-Lewis, i cili nuk është pajtuar kurrë me jetën e një ylli, pavarësisht se konsiderohet nga shumë si një nga aktorët më të rëndësishëm të gjallë, i vetmi që ka fituar tre çmime Oscar për aktorin më të mirë dhe çmime të tjera të rëndësishme, është njohur në ndërgjegjësimin e publikut, është adhuruar nga kritika dhe është garanci për regjisorët dhe producentët.





Pas pak ditësh ai do të festojë ditëlindjen e tij të 65-të (lindur më 29 prill 1957) me gruan e tij të dashur amerikane Rebecca Miller, vajzën e Arthur Miller dhe tre fëmijët e tij, një nga marrëdhëniet e tij afatgjatë me Isabel Anjanin, jashtë shtëpisë së tij nga Dublini, ku bën një jetë të qetë, të thjeshtë, duke bërë atë që ka dashur si fëmijë, duke u marrë me zdrukthtari.

Daniel Day-Lewis, i cili nuk dukej se kurrë nuk ishte “çmendur” me famën dhe himnet dhe aq më tepër me universin hollivudian, ruante gjithmonë distancën nga loja publicitare e imponuar nga jeta e një ylli, duke jetuar shpesh herë si një vetmitar. Ai zgjodhi të abstenonte nga profesioni dhe të qetësohej duke bërë konstruksione druri. Proverbial ishte edhe eklekticizmi i tij në kinema, duke xhiruar filma të matur, shumica e të cilëve ishin ngjarje artistike. Kujtojmë, pra, sesi aktori i madh fitoi reputacionin e tij, por edhe hapat e parë si një i ri i revoltuar.

Djali i egër

Daniel Day-Lewis kishte artin në gjakun e tij si fëmijë i aktores Jill Balcon dhe poetit anglo-irlandez Cecil Day-Lewis, i cili vdiq kur Daniel ishte 15 vjeç, pas problemeve shëndetësore. Në moshën 12-vjeçare, për shkak të sjelljes së tij të padisiplinuar, prindërit e dërguan në një shkollë private në Kent, ku u gjet i fiksuar pas formaliteteve dhe mësimeve, por aty zbuloi dashurinë e tij për zdrukthtari dhe aktrimin. Ai do të bëjë debutimin e tij kinematografik në vitin 1971 si bashkëpunëtor në filmin e shkëlqyer të John Schlesinger “E diela e mallkuar”, ku ai luajti një vandal. Siç kishte thënë, ishte sikur të ishte në parajsë, pasi paguhej dy paund për të thyer makina të shtrenjta.

Me gjysmë zemre

Pas dy vitesh ai do të shkojë në një shkollë tjetër private në Hampshire, ku do të diplomohet dhe më pas do të zgjedhë profesionin. Ndonëse ishte dalluar në Teatrin Kombëtar të Rinisë, vendosi të bëhej marangoz, por në fund nuk do të pranohej në shkollën profesionale që shkoi për t’u regjistruar për mungesë experience edhe pse studioi për tre vjet.

Perfeksionist

Në vitin 1982 ai do të bëjë debutimin e tij në film me një pasazh në filmin e famshëm “Gaddy”, ndërsa në vitin 1984 do të luajë një rol dytësor në “Boudi Rebellion”, përkrah Mel Gibson dhe Liam Neeson. Menjëherë më pas do t’i jepet mundësia të luajë në teatër me “Romeo dhe Zhuljetën”, në një nga paraqitjet e tij të pakta në teatër. Kështu do të vijë roli i tij i parë kryesor në filmin “My Nice Laundry”, e cila u xhirua në vitin 1985 nga Steven Friars dhe e cila u shfaq aksidentalisht në Nju Jork në të njëjtën ditë me dramën e famshme të James Ivory “Dhomë me një pamje”, në të cilën ai luajti një rol të madh duke i bërë kritikët të flasin për talentin e shumëanshëm të së panjohurës. Në fund të fundit, aktori britanik është një nga fansat më të zjarrtë të “Metodës ” – pa e ekzagjeruar pozën, duke u futur thellë në lëkurën e rolit, duke ndryshuar personazhe si këmisha, por edhe thekse dhe shpeshherë ka shkuar në ekstreme. Shembull tipik i perfeksionizmit dhe fiksimit të tij pas detajeve ishte vendimi i tij për të mësuar çekishten, brenda pak javësh, për t’u futur në humorin e filmit “Lehtësia e padurueshme e qenies”, megjithëse regjisori Philip Kaufman i kishte thënë se do të xhirohej në anglisht. Por, të mos harrojmë, filmi dramatik i Kaufman do ta bëjë Daniel Day-Lewis një protagonist të klasit të parë.

The Last of the Moichans

Në vitin 1989 do të vijë Oscari i parë, me filmin dramatik ” Këmba ime e majtë”, me regji të Jim Sheridan, ku ai luan një artist tetraplegjik. Perfeksionist dhe besnik i Metodës, do të qëndrojë në karrocë edhe mes xhirimeve, duke jetuar si tetraplegjik deri në xhirimet e fundit të filmit!

Në vitin 1992, ai do të luajë në blogun e parë të karrierës së tij, aventurën e mrekullueshme të “The Last of the Moikans” të Michael Mann, për nevojat e së cilës humbi peshë dhe rriti flokët apo krijoi edhe muskuj akoma më të fuqishëm. Një sukses i madh komercial, me të cilin ai mund të kërkonte çfarë të donte nga Hollivudi, ndërkohë që producentët ishin gati të binin në gjunjë për të siguruar pjesëmarrjen e tij në një film. Në vend të kësaj, ai u kthye te regjisori i tij bashkatdhetar irlandez Jim Sheridan dhe në dramën e shkëlqyer politike “Në emër të babait”, duke luajtur një luftëtar të IRA-s. Gjatë xhirimeve ai ka detyruar bashkëpunëtorët e filmit t’i hedhin ujë të ftohtë dhe ta shajnë, ndërsa ka kaluar edhe periudha të gjata në qeli.

Gjaku filloi të derdhet

Në vitin 1993 ai do të ndryshojë përsëri formën e tij, duke luajtur në një rol ikonik sharmi, në dramën kohore të Scorsese “The Years of Innocence” përballë Michelle Pfeiffer, ndërsa në 1996, ai do të luajë në “Shtrigat e Salem” përballë Winona Ryder, një dramë e bazuar në shfaqjen e Arthur Miller. Vitin e ardhshëm do të luajë një tjetër rol ndryshe, “Boksieri” sërish me regji të Sheridanit. Dy filma në dy vjet ishin shumë për Day Lewis. Ai do të tërhiqet nga qendra e vëmendjes, duke iu rikthyer dashurisë së tij të madhe, zdrukthtarisë dhe më pas do të zhvendoset në Firence, ku u magjeps nga arti i këpucarisë.

Pas një mungese pesëvjeçare, Day-Lewis do të rikthehet në ekranin e madh si një kasap gjakatar në “The New York Gangs” , një tjetër film i epokës së Scorsese-it, duke fituar përshtypjet më të fundit nga aktorët e tij Leonardo DiCaprio. Oscari i dytë do të vijë në vitin 2007, duke luajtur në dramën e rëndë të Paul Thomas Anderson “Blood Will Be Spilled”, një film për mëkatet e kapitalizmit amerikan.

Oscari i tretë dhe tërheqja

Në vitin 2012 ai do të fitojë Oscarin e fundit të karrierës së tij, duke luajtur rolin e presidentit amerikan Abraham Lincoln në filmin me të njëjtin emër, por edhe kontrovers, të Steven Spielberg. Filmi mund të jetë akuzuar – jo pabazë – për shumë gjëra dhe për fitimin e çmimit Oscar për filmin më të mirë vetëm për arsye politike, por performanca tërheqëse e Day-Lewis, i cili gjithashtu fitoi Golden Globe për aktorin më të mirë dhe çmimin BAFTA nuk u diskutua kurrë. Paraqitja e tij e fundit do të jetë me biografinë dramatike të Paul Thomas Anderson “Fije e padukshme” në rolin e rrobaqepësit, me të cilën u nominua për Oscar, por këtë herë Akademia e mohoi, ndoshta duke e ditur se është performanca e tij e fundit në ekranin e madh. Daniel Day-Lewis kishte njoftuar tërheqjen e tij nga kinemaja gjatë xhirimeve të filmit të tij të fundit.

Prej katër vitesh ai ka jetuar si pensionist në Wicklow, jashtë Dublinit, një jetë të qetë, pranë atyre që do, i çliruar nga detyrimet e studiove, i marrë me atë që ka dashur gjithmonë: zdrukthtari. Një art që nuk kërkon lëshime morale dhe kompromise, ofron rezultate të prekshme dhe sidomos kur e bën me metodën dhe perfeksionizmin e një Daniel Day-Lewis.