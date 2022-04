FOTO/ Ky është i riu nga Kosova që përfitoi 135 mijë euro nga pronarja e hotelit në Tiranë

Prokuroria e Tiranës ka kërkuar sot masën e ‘arrestit me burg’ për Qerim Krasniqin, 30-vjeçarin nga Kosova, i cili dyshohet për veprën penale të mashtrimit. Sipas njoftimit nga policia, 30-vjeçari kishte mashtruar një qytetare dhe kishte arritur t’i zhvaste shumën prej 135.000 eurosh.





I riu arriti të binte qytetaren me pretendimin se me shumën e parave do të investonte në Call Center. Grupi hetimor gjithashtu ka zbuluar se 30-vjeçari ka kryer të njëjtën metodë edhe me disa qytetarë të tjerë të Shqipërisë duke vjelë shuma të mëdha monetare.

Si nisi njohja mes tyre?

Vitin e kaluar ai është njohur me Marjana C., pronare e një hoteli të vogël ku kishte qëndruar si klient. Me atë ka krijuar një marrëdhënie të ngushtë dhe i ka kërkuar para. Gruaja i ka dhënë fillimisht 50 mijë euro, pastaj 20, derisa sipas saj në total janë bërë 135 mijë euro. Marjana thotë se paratë i ka pasur në bankë pasi kishte shitur një shtëpi. Ajo i ka kërkuar paratë, por ai nxirrte justifikime nga më të ndryshmet, “jam me Covid”, “jam me oskigjeno- terapi”, “mi ka bllokuar banka”, etj.

Në shtator 2021, Qerimi ka ndërprerë kontaktet me gruan Marjana C., atëherë ajo ka bërë denoncim. Pas shumë përpjekjesh i ka rivënë kontaktet ne përpjekje për të marrë paratë. Në janar të 2022 ai s’ka pasur më asnjë lidhje apo komunikim me gruan. Prokuroria e ka shpallur në kërkim dhe ai është ndaluar teksa u paraqit në kufi.

Çfarë tha para hetuesve i riu kosovar?

Para hetuesve Qerimi ka thënë që Marjanës i ka marrë shumën prej 80 mijë eurosh të cilën e ka investuar në kriptomonedha, por e ka humbur. Ai flet për një shtetas nga Maqedonia e Veriut, por tregon vetëm emrin, jo të dhëna që të mund të identifikohet. Sakaq në orën 10:00, 30-vjeçari doli para gjykatës për masë sigurie.