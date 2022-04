Gruaja shqiptare ikën nga shtëpia dhe kërceënon burrin: Do të vras ty dhe fëmijën

Një grua në Kosovë ka kërcënuar bashkëshortin e saj dhe fëmijët me jetë. Policia e Kosovës raporton se gruaja fillimisht është larguar nga banesa e më pas e ka kërcënuar atë përmes telefonit.





Kjo e fundit nuk është gjetur nga policia. Aktualisht kanë nisur hetimet për ngjarjen në fjalë.

Njoftimi i plotë i policisë:

DHUNË NË FAMILJE & KANOSJE /Hajvali, 22.04.2022–22:23. Viktima mashkull kosovar ka raportuar se bashkëshortja e tij, e dyshuara femër kosovare me datë 16.04.2022 kishte dal nga shtëpia, ndërsa me datë 22.04.2022 përmes telefonit e kishte kontaktuar viktimën të cilin e kishte kanosur se do ta vras atë dhe fëmijët. E dyshuara nuk është hasur e as nuk është arritur që të kontaktohet nga policia. Lidhur me rastin është konsultuar prokurori i shtetit, rasti vazhdon të hetohet.