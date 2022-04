“Jo vetëm Marjanës, pronares së hotelit”/ Mashtruesi serial nga Kosova ‘zbërthehet’ në sallën e gjyqit: Si i zhvata 500 euro një doktoreshe të quajtur Imelda!

Qerim Krasniqi, nga Kosova, nuk ka mashtruar vetëm Marjana Çakulin në Tiranë por dhe të tjerë persona. Sipas dosjes hetimore, Qerimi i ka marrë dhe një shumë parash një mjekeje. Gjatë seancës gjyqësore ai ka pranuar se ka marrë para nga doktoresha me emrin Imelda, mirëpo edhe asaj nuk ia ka kthyer borxhin.





“I kam marrë një doktoreshe me emrin Imelda një shumë prej 500 eurosh pasi isha në kushte të vështira ekonomike dhe nuk ia kam kthyer këtë shumë monetare”, ka rrëfyer 30-vjeçari.

Kujtojmë se, Prokuroria e Tiranës ka kërkuar sot masën e ‘arrestit me burg’ për Qerim Krasniqin, 30-vjeçarin nga Kosova, i cili dyshohet për veprën penale të mashtrimit. Sipas njoftimit nga policia, 30-vjeçari kishte mashtruar një qytetare dhe kishte arritur t’i zhvaste shumën prej 135.000 eurosh.

I riu arriti të binte qytetaren me pretendimin se me shumën e parave do të investonte në Call Center. Grupi hetimor gjithashtu ka zbuluar se 30-vjeçari ka kryer të njëjtën metodë edhe me disa qytetarë të tjerë të Shqipërisë duke vjelë shuma të mëdha monetare.

Si nisi njohja mes tyre?

Vitin e kaluar ai është njohur me Marjana C., pronare e një hoteli të vogël ku kishte qëndruar si klient. Me atë ka krijuar një marrëdhënie të ngushtë dhe i ka kërkuar para. Gruaja i ka dhënë fillimisht 50 mijë euro, pastaj 20, derisa sipas saj në total janë bërë 135 mijë euro. Marjana thotë se paratë i ka pasur në bankë pasi kishte shitur një shtëpi. Ajo i ka kërkuar paratë, por ai nxirrte justifikime nga më të ndryshmet, “jam me Covid”, “jam me oskigjeno- terapi”, “mi ka bllokuar banka”, etj.

Në shtator 2021, Qerimi ka ndërprerë kontaktet me gruan Marjana C., atëherë ajo ka bërë denoncim. Pas shumë përpjekjesh i ka rivënë kontaktet ne përpjekje për të marrë paratë. Në janar të 2022 ai s’ka pasur më asnjë lidhje apo komunikim me gruan. Prokuroria e ka shpallur në kërkim dhe ai është ndaluar teksa u paraqit në kufi.

Çfarë tha para hetuesve i riu kosovar?

Para hetuesve Qerimi ka thënë që Marjanës i ka marrë shumën prej 80 mijë eurosh të cilën e ka investuar në kriptomonedha, por e ka humbur. Ai flet për një shtetas nga Maqedonia e Veriut, por tregon vetëm emrin, jo të dhëna që të mund të identifikohet. Sakaq në orën 10:00, 30-vjeçari doli para gjykatës për masë sigurie.