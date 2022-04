Lyrical Son ironizon artistët e rinj: Nuk mund të jesh edhe ‘gangster’, edhe reper

Reperi i njohur nga Kosova Festim Arifi apo i njohur ndryshe me emrin e artit si Lyrical Son ka folur së fundmi mbi jetën e tij profesionale si reper, por gjithashtu edhe atë private.

Ndër të tjera, Festimi ka folur edhe për tekstet e këngëve. Ai ka treguar se teksi është gjithçka për nje reper të mirë.

Teksa është pyetur nga moderatori i emisionit nëse është ndjerë i nënvlerësuar nga artistët e tjerë, reperi ka deklaruar se nuk ndihet as i nënvlerësuar dhe as i mbivlerësuar.

“Unë ato që absurdohen apo konsumohen nga publiku nuk mund të them unë si artist që kjo nuk bën. Ndoshta ata që thonë që ky nuk mund të bëj këtë, unë jam autori i 200-300 këngëve, që i kam sot, por që vetë nuk kam interpretuar. Jo për shkak të mendjemadhësisë por prej egos. Nuk mendoj që jam as i mbivlerësuar dhe as i nënvlerësuar, nuk më intereson aq shumë ajo gjë. Nuk jam i dhënë pas asaj, nuk hyj të shikojë komentet. Një gjë i them Mc Kreshës është se ne jemi në konkurrencë me njëri-tjetrën. Kresha e ka konkurrencën me albumin e vitit kaluar, ndërsa unë e kam me Festimin e vitit të kaluar. Nuk mund të jem konkurrent me McKreshën sepse ne jemi krejtësisht të kundërt si artistë. As mënyra e shkrimit, por është një puzzle që ngjitet bashkë”, u shpreh ai.