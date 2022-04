Negociatat për anëtarësimin në BE, Varhelyi vizitë zyrtare në Tiranë. Tur takimesh në Ballkanin Perëndimor

Komisioneri i BE-së për zgjerimin, Oliver Varhelyi do të vizitojë Tiranën më 28 prill në kuadër të një turi takimesh në rajon.





Vizita e tij vjen përpara se shtetet e BE-së të marrin një vendim në qershor për Konferencën e Parë Ndërqeveritare të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Sipas axhendës së zyrtarit europian, Varhelyi do të vizitojë edhe Bullgarinë, Kroacinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Disa ditë më parë, kryeministri Edi Rama tha se do priten negociatat në qershor, teksa paralajmëroi se nëse Bullgaria do të bllokojë sërish këtë proces, Shqipëria do të ndahet nga Maqedonia e Veriut për integrimin në BE.

Më herët, Kryeministri Edi Rama ka deklaruar nga Berlini se në rast se Bullgaria do e bllokojë në qershor procesin e hapjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do kërkojnë ndarjen nga kjo e fundit.

Rama u shpreh se nuk mund të rrinë të mbyllur në shtëpi për shkak të problemeve mes dy fqinjëve.

“Ndarja do të ndodhë vetëm në rast se në qershor do të bllokohemi sërish për shkak të Bullgarisë.

Në rast se kjo ndodh ne do të kërkojmë që të na ndajnë sepse është diçka e pamundur që të përballohet gjatë që ti të mos dalësh dot nga shtëpia sepse duhet të zgjidhin problemet me njëri tjetrin dy vende fqinj”, u shpreh Rama.