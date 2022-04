Policë kartoni në rrugë? Mënyra gjeniale që do të vihet në zbatim për të ‘trembur’ shoferët në Maqedoni(FOTO)

Inovacioni më i ri në Maqedoninë e Veriut për shoferët e ‘pabindur’. Një polic kartoni në rrugë.

Po, kjo tani më është fakt dhe është vendosur në rrugët e Maqedonisë si “peshkim” i shoferëve që abuzojnë me rregullat e qarkullimit rrugor.

Qëllimi është vetëm një, që drejtuesit e mjeteve të “tremben” dhe të ulin shpejtësinë dhe të evitohen aksidentet.

“Ka filluar një projekt i ri, ku kemi përgatitur maketë apo model të një polici të rrejshëm i cili është duke matura lëvizjen shpejtësisë së automjeteve me radar me qëllim që të reagojë sadopak te vozitësit që të respektojnë rregullat në komunikacion, të përshtatin shpejtësinë sipas kushteve të rrugës me qëllim që të parandalohen edhe aksident rrugore që ndodhin”, tregon Fatmir Rexhepi, zëdhënës i SPB Tetovë.