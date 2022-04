Prodhimi global i orizit është në rënie, frika nga rritja e çmimeve, preken 500 milionë njerëz

Rritja e kostos së plehrave po i detyron kultivuesit e orizit në të gjithë Azinë të kufizojnë përdorimin e tyre, duke ulur prodhimin, një lëvizje që kërcënon furnizimin e një produkti që ushqen gjysmën e njerëzimit.





Nga India në Vietnam dhe Filipine, çmimet e plehrave të përdorura në kultivimin e orizit janë dyfishuar ose trefishuar vitin e fundit. Përdorimi më i ulët i plehrave mund të çojë në një kultivim më të vogël.

Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Orizit parashikon se rendimentet ka të ngjarë të bien me 10% gjatë sezonit të ardhshëm të rritjes, që përkthehet në një humbje prej 36 milion ton oriz në mbarë botën, ose ekuivalente me ushqimin e 500 milion njerëzve.

Ky është një “vlerësim shumë konservator”, tha Humnath Bhandari, ekonomist i lartë bujqësor në Institutin e Kërkimeve të Rajs, duke shtuar se ndikimi mund të jetë shumë më serioz nëse lufta në Ukrainë vazhdon.

Çmimet e plehrave po rriten në mbarë botën për shkak të problemeve të furnizimit, problemeve të prodhimit dhe, së fundmi, luftës që ka ndërprerë tregtinë me Rusinë, një furnizues kryesor i të gjithë plehrave kryesore.

Nëse fermerët vazhdojnë të shkurtojnë të korrat dhe rendimentet e të korrave bien, rritja e re e çmimeve të ushqimeve është çështje kohe.

Prodhuesit e orizit janë veçanërisht të cenueshëm. Ndryshe nga gruri dhe misri, të cilat kanë parë rritje të çmimeve që nga fillimi i luftës në Ukrainë, çmimet e orizit kanë rënë për shkak të stoqeve ekzistuese. Kjo do të thotë që prodhuesit e orizit duhet të përballen me kosto të fryra, duke mos marrë më shumë para për prodhimin e tyre.

Reduktim i prodhimit edhe në Greqi

Në Greqi prodhohen 150-170 mijë tonë oriz të qëruar. Nga kjo, 30% shitet brenda vendit dhe 70% e mbetur eksportohet, kryesisht në Gadishullin Arabik, Turqi, Ballkan dhe pjesën tjetër të Evropës. Greqia importon kryesisht varietete që nuk rriten në vend, si basmati dhe orizi i zi.

“Dhe në Greqi, këtë vit, të korrat e orizit do të reduktohen me rreth 15-20%”, i tha newmoney Christos Tsichitas, anëtar i bordit të drejtorëve të Organizatës Ndërprofesionale Greke të Orizit. “Nga 250 mijë hektarë që janë kultivuar në vitin 2021, këtë vit vlerësojmë se rreth 200 mijë hektarë do të kultivohen me oriz. Në bazë të deklaratave të prodhuesve në kooperativa dhe imazhit që kemi ne si prodhues, ka një zhvendosje drejt kultivimit të pambukut apo kulturave si misri dhe drithërat”.