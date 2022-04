Sfidat e fundit në Serinë A/ Interi me një kalendar të ngjeshur, Milani do të përballet me… “makthin”

Seria A italiane po shkon drejt fundit të këtij sezoni, me një garë fantastike që ka përshkruar gjithë vitin, ku kanë ngelur vetëm 3 ekipe që do të luftojnë për titullin deri në fund.





Napoli mund t’i thotë lamtumirë titullit pas humbjes së fundit përballë Empolit të shqiptarëve. Edhe pse kalendari i skuadrës së Spaletit duket shumë i lehtë, përsëri 7 pikë diferencë me Milanin është pothuajse mision i pamundur.

Nga ana tjetër Milani do të ketë diçka më të vështirë në katër sfidat e fundit, ku do të ketë përballë Fiorentinën, Veronën, Atalantën dhe Sasuolon, një ekip që në shumë raste i ka marrë pikë kuqezinjve.

Interi gjithashtu duket se ka sfida më të lehta, por kalendari është më i ngjeshur për shkak të numrit të sfidave që ziklatrit do të luajnë. Ndeshja e prapambetur me Bolonjën dhe finalja e Kupës së Italisë me Juventusin, mund të sjellin sërish lodhje në këmbët e lojtarëve të Inzagit dhe kjo gjë mund t’i hapë probleme në garën për titull./ Panoramasport.al