Theu të dyja brinjët dhe shpatullën, çiklisti francez përfundon në spital (Video)

Kampioni i botës franceze në çiklizëm, Julian Alafilip, është lënduar rëndë në garën njëditore nga Liege në Bastoni.

Konkretisht, ai ka humbur kontrollin e biçikletës, për pasojë ka rënë në një kanal dhe është përplasur në një pemë. Duke parë dëmtimin e rëndë të Alafilipit, Romain Bardet nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të ndalonte garën për të ndihmuar çiklistin francez të ngrihej.

Mirëpo, siç kanë bërë të ditur mjekët, Alafilip ka thyer të dyja brinjët dhe shpatullën, ndërsa ka pasur një problem në njërën mushkëri. Sipas BBC, gjendja e tij është stabile, por mbetet në klinikë.

\

Terrifying crash at Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe suffering broken ribs and a collapsed lung.

Romain Bardet, from a different team, showing true sportsmanship to climb down and help, check on him pic.twitter.com/c3ylBAGZIq

— James Dart (@James_Dart) April 24, 2022