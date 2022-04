Ukrainë/ Blinken premton ndihmë ushtarake, ambasadori amerikan do të kthehet në Kiev

Sekretari i Shtetit Anthony Blinken dhe sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin bënë një vizitë në Kiev të dielën mbrëma për bisedime me presidentin Volodymyr Zelensky.





Dy bashkëpunëtorët e ngushtë të Joe Biden i kanë njoftuar presidentit ukrainas se Uashingtoni do të rifillojë misionin e tij diplomatik – në nivel ambasadori që nga viti 2019 dhe misioni diplomatik amerikan menaxhon delegacionin – në Kiev në ditët e ardhshme. Bridget Brink është ambasadore aktuale në Sllovaki.

Blinken dhe Austin kanë informuar qeverinë ukrainase se Shtetet e Bashkuara do të rrisin ndihmën e saj ushtarake për Ukrainën duke lëshuar 700 milionë dollarë.

Dy ministrat amerikanë udhëtuan për në Poloni të shtunën dhe shkuan me makinë në Ukrainë të dielën, ku u takuan me Presidentin Volodymyr Zelensky, Sekretarin e Shtetit Dmitry Kulemba dhe Sekretarin e Mbrojtjes Alexei Reznikov.

Duhet theksuar se ofrimi i vazhdueshëm i ndihmës ushtarake, me misionin dhe armët moderne, të zhvilluara nga ushtria amerikane posaçërisht për Ukrainën për t’iu kundërvënë pushtimit rus, është një nga prioritetet e Uashingtonit.

Nuk është rastësi që kjo lëvizje vjen në një moment kritik të luftës, pasi Moska thuhet se kërkon të bëjë çdo sakrificë dhe të përshkallëzojë operacionet në Donbas, por edhe në jug të vendit, deri në Odesa, një fitore thelbësore dhe simbolike në terreni deri më 9 maj – Dita e Fitores kundër nazistëve në Luftën e Dytë Botërore – të paraqitet nga Vladimir Putin si një “justifikim” për vendimin e tij për të pushtuar Ukrainën.

Vihet re se në të njëjtën kohë ka nisur debati në Gjermani për llojin dhe intensitetin e ndihmës ushtarake që Berlini (do) t’i japë Kievit, duke pasur parasysh rezervat e kancelarit Scholtz për dërgimin e armëve të rënda dhe moderne.

Ministri gjerman i Ekonomisë Robert Habeck ka kërkuar dërgimin e armëve të rënda në Ukrainë, por pranoi se kjo është një çështje delikate, pasi mund të shihet si një përfshirje e drejtpërdrejtë gjermane në luftë. Sipas tij, megjithatë, “mbështetja për një vend që duron një luftë agresive nuk është një hyrje aktive në luftë”, duke theksuar se Gjermania “nuk duhet të jetë boshe nga frika dhe të paralizohet përballë një kërcënimi të Putinit”, por shtoi se duhej pasur kujdes, por shqyrtimi vendimtar i çështjes.

Guterres si ndërmjetës

Sot fillon përpjekja ndërmjetësuese e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres, edhe pse jo me perspektivat më të mira. Lëvizja e shefit të OKB-së për të vizituar Moskën nesër, të martën, dhe më pas në Kiev, ka mërzitur shumë presidentin ukrainas, i cili ka thënë prerazi se nuk sheh drejtësi dhe asnjë logjikë në vijim. Siç tha Zelensky me shqetësim të dukshëm, “lufta po zhvillohet në Ukrainë, nuk ka kufoma në rrugët e Moskës . “Do të kishte kuptim që ai të vinte fillimisht në Ukrainë, për të parë botën këtu poshtë, pasojat e okupimit”.

Guterres fillimisht do të udhëtojë në Ankara të hënën për t’u takuar me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan, i cili po përpiqet sërish ditët e fundit të luajë rolin e ndërtuesit të urës midis Moskës dhe Kievit, madje duke kërkuar një takim Putin-Zelensky.

Erdogan pati një bisedë telefonike me Zelensky të dielën, duke njoftuar qëllimin e tij për të rifilluar bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës dhe duke e portretizuar Turqinë si një garantues. Erdogan synon gjithashtu të bisedojë me Vladimir Putin, duke kërkuar, ndër të tjera, një marrëveshje për evakuimin e civilëve dhe të plagosurve nga Mariupol dhe fabrika e çelikut Azovstal, e cila gjithashtu po merr sulme të reja ruse.

Megjithatë, Antonio Guterres, kontaktet e të cilit pritet të zbulojnë synimet e Moskës dhe Kievit, do ta vendosë çështjen humanitare në krye të axhendës, pasi Ukraina po jeton një dramë të paimagjinueshme .

Sipas shifrave të përditësuara pjesërisht të OKB-së, refugjatët arrijnë në 5.2 milionë (5,186,744 për të qenë të saktë) me gra dhe fëmijë që përbëjnë 90% të këtyre refugjatëve. 7.7 milionë të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, që do të thotë se rreth një e treta e popullsisë së vendit ka vuajtur pasojat tragjike të pushtimit rus.

Sulmet ruse janë të pandërprera

Ndërkohë, bombardimet dhe sulmet në qytete të ndryshme të Ukrainës lindore nuk u ndalën as me rastin e Pashkëve Ortodokse, megjithëse pati një rënie të intensitetit të operacioneve, krahasuar me ditët e mëparshme. Kushtet në Mariupol mbeten të tmerrshme, ndërsa betejat u zhvilluan në zonat e Donbasit (Donetsk dhe Luhansk).

Kievi bëri thirrje dje për “bisedime speciale” me palën ruse për fatin e njerëzve në Mariupol dhe fabrikën e çelikut Azovstal , ku civilët dhe ushtarët ukrainas mbeten të bllokuar.

Këshilltari i Zelenskit, Alexei Arestovich deklaroi se qëllimi i këtyre bisedimeve do të jetë arritja e armëpushimit dhe hapja e korridoreve humanitare për lirimin ose shkëmbimin e luftëtarëve ukrainas të vendosur në Azovstal.