 “Unë nuk e meritoj”- Beatrix ‘thyen’ heshtjen pas rrugëtimit në BBV! Për kë janë lotët e këngëtares? (VIDEO)

Një kryefjalë e mediave rozë për një kohë shumë të gjatë, këngëtarja e njohur më në fund ka vendosur të thyejë heshtjen. Pjesëmarrja në Big Brother Vip e cila vijoi me romancën me aktorin e njohur Donald Veshaj pati gjykime të ndryshme nga publiku. Disa duke e mbështetur por edhe të shumtë duke ‘treguar me gisht’, rrugëtimi brenda shtëpisë së Big Brother Vip, në sytë e publikut të gjerë, ishte padyshim një sfidë për artisten. Trioja Donald-Bora-Beatrix, u bënë pa ekzagjerim kopertina e mediave dhe një interes i madh për ndjekësit dhe ç’ është e vërteta, ende janë.

View this post on Instagram

Por duket se, këngëtarja nuk ka duruar më. Në profilin e saj në Instagram, Beatrix ka ndarë me ndjekësit e saj shqetësimin e madh që ka ardhur si pasojë e marrëdhënies së saj në BBV.

Sipas saj, ajo ka rënë pre e bullizimit pasi ka bërë jetën e saj private publike në emision. Por Beatrix nuk i qëndron më kësaj ideje, ajo thotë mes lotësh se, nuk ka asnjë arsye për të qenë pre e sulmeve, akuzave apo keqinterpretimeve. Betrix shprehet gjatë videos se do të jetë një shembull i mirë për vajzat dhe gratë në shoqëri.

Në fund, ajo e mbyll duke u shprehur se çdo njeri që do e ofendojë apo e prishë imazhin në vijim do përballet me ligjin.

“Dua t’u drejtohem sot të gjithë njerëzve që më ndjekin dhe atyre që s’më ndjekin. Jam pjesë e kësaj industrie që nga mosha 15-vjeçare. Daljet e mia publike kanë qenë shumë të limituara. Asnjëherë nuk kam qenë pjesë e skandaleve, asnjëherë nuk jam përfshirë në debate, nuk kam dhënë shumë intervista.”– e nis ajo videon e saj.

“Mirëpo, tre muajit e fundit ose edhe më shumë është abuzuar pafund me emrin tim. Jam mallkuar unë, familja ime, gjithë ata që më kanë mbështetur. Kisha vendosur të hesht dhe mendoja si do e përballoja gjithë këtë presion. Por shoh se thjesht nuk po mbaron. Nuk do doja kurrë që as unë e as të tjerët të bullizoheshin apo sulmoheshin në emrin tim. Të tregojnë qytetari dhe të ndërgjegjësoheshim. Nuk do hesht më. Dua të jep shembull i mirë për vajzat dhe gratë, të tregoj se duhet t’i dalim zot vetes dhe mos të ulim kokën dhe të pranojmë dhunën, as atë online.”– vazhdon ajo.

“Nga sot e tutje kushdo që do më ofendojë, kërcënoj, më prish imazhin do përballet me pasoja ligjore. Faleminderit njerëzit që më kanë mbështetur. Do ju lutesha të gjithëve të mendohemi mirë para se ta themi fjalën , të bëhemi më të mirë me njëri-tjetrin, ta duam më shumë njëri-tjetrin, një jetë kemi.”- ka thënë artistja.

“Kjo video është për të gjithë personat aty jashtë ku bashkë me mua kanë vuajtur nga bullizmi. Unë zgjodha të hesht duke menduar që e gjithë kjo ishte pasojë e pjesëmarrjes në një program ku jeta private bëhet publike, por ASGJË nuk është nje justifikim për Cyber Bullying. Unë nuk e meritoj, ti nuk e meriton, prandaj mos u nënshtro! Le të jetë ky një mesazh force që ti nuk je vetëm, por jemi bashkë. Duke i dhënë dorën e duke përkrahur njëri-tjetrin ta bëjmë këtë një botë më të mirë”, ka shkruar ajo krah videos.