VIDEO/ Zgjedhjet e Komisionit të Rithemelimit në Shkodër, numërohet kutia e parë! Zbulohet kandidati që kryeson (EMRI)

Rezultati i kutisë së parë në Shkodër është zbuluar pasditen e kësaj të hëne pas numërimit të votave në zgjedhjet për kryetar të degës së PD-së të Grupit të Rithemelimit.





Burimet konfirmojnë për Gazetën Shqiptare se Gjenerin Kapcari kryeson pas numërimit të kutisë së parë.

Në këtë garë, Kapcari po përballet me tre kandidatët e tjerë: Arben Lushaj, Vildana Gushta dhe Elvis Deda.

Ja rezultati i kutisë së parë:

Gjenarin Kapcari 170 vota

Arben Lushaj 81 vota

Vildana Gushta 20 vota

Elvis Deda 12 vota

Më herët, u mbyllën Zgjedhjet e Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike për zgjedhjen e kreut të degës në Lezhë.

Pas numërimit të votave, Arben Ndoi ka rezultuar fitues i garës për këtë zonë, me 578 vota. I dyti ka dalë Anton Gjoni me 116 vota dhe i treti ka rezultuar Alen Kola me vetëm 85 vota.

Sipas aktit të zgjedhjeve për kryetar dege të PD-së, Komisioni i Votimit ka numëruar 784 vota, ndërsa 5 prej fletëve ishin të pavlefshme.