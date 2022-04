Brigitte Macron/ Stili dinamik i Zonjës së Parë të Francës gjatë zgjedhjeve presidenciale

Emmanuel Macron shënoi një fitore të madhe ndaj Marine Le Pen në zgjedhjet presidenciale franceze, raundi i dytë (dhe i fundit) i të cilave u zhvillua në fundjavën e 23 dhe 24 prillit. Emmanuel Macron zgjidhet president i Francës për të dytën herë radhazi dhe mund të mos ia kishte dalë nëse nuk do të kishte në krah bashkëshorten e tij, Brigitte Macron, e cila e mbështet në çdo hap.





Ai në fakt ishte në krah të së dielës mbrëma (24 prill) kur pas shpalljes së rezultateve u bë e ditur se presidenti francez u rizgjodh me një përqindje më të lartë se 58%. Elegante dhe e buzëqeshur, Brigitte Macron bëri përshtypje me kostumin e saj blu të errët, i cili përputhej në ngjyra me atë të bashkëshortit të saj. Ansambli përbëhej nga një xhaketë sportive e stilit ushtarak me një jakë argjendi dhe detaje të buta të theksuara dhe një palë pantallona të drejta.

Gjatë gjithë festimeve çifti nuk pushoi së buzëqeshuri përkrahësve dhe të kapur për dore. Në fakt, në një moment presidenti francez i puthi dorën gruas së tij me butësi.

Qyteti për të cilin ata zgjodhën të votojnë

Në mëngjesin e së njëjtës ditë kur çifti Macron shkoi në votim, Brigitte zgjodhi gjithashtu një kostum, këtë herë në nuancat e së bardhës, i cili përbëhej nga pantallona të holla, një këmishë të bardhë dhe një xhaketë me thurje dhe kryq. Ajo e kombinoi me taka të larta në të njëjtën nuancë dhe një çantë të Louis Vuitton ngjyrë bezhë.

Emmanuel dhe Brigitte Macron zgjodhën për të votuar qytetin Le Touquet në veri të Francës, që ka vlerë simbolike për ta. 15 vite më parë, çifti u bashkua në të njëjtin qytet me martesë. Ata bashkuan forcat në bashkinë e qytetit më 20 tetor 2007. Brigitte Macron ishte mësuese e frëngjishtes dhe latinishtes në qytetin e Amiens (ku u rrit) dhe kishte nxënës të bashkëshortit të saj në shkollën e mesme të qytetit ku jepte mësim. Brigitte Macron ishte e martuar me bankierin André-Louis Auzière (i cili vdiq në vitin 2019), me të cilin ka tre fëmijë.