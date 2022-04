Me dekolte të hapur dhe tejet joshëse, Ronela Hajati bën “xing” në veshje me Kylie Jenner

Përfaqësuesja e Shqipërisë këtë vit në Eurovision, Ronela Hajati ka qenë kryefjala e mediave rozë. Këngëtarja është shfaqur shumë e angazhuar me këtë projekt, si dhe ka qenë shumë aktive edhe me koncerte nëpër Evropë. Ronela gjatë kësaj periudhe nuk ka neglizhuar edhe rrjetet sociale, duke ndarë me ndjekësit e saj foto të ndryshme.





Së fundmi këngëtarja ka postuar një foto në instagram ku duket tejet në formë dhe provokuese. Në foto Ronela duket e veshur me një badi të zi me dekolte të zbuluar.

Nuk është hera e parë që Ronela Hajati shfaqet kaq provokuese, pasi vlen të përmendet që është një nga artistet shqiptare që guxon shumë në paraqitje. Që nga flokët deri te veshjet shumëngjyrëshe dhe ekstravagante. Mirëpo ajo për çka bie në sy këtë herë në postimin e saj është fakti që me këtë foto ajo ka bërë xing në veshje me yllin e “Keeping Up With The Kardashian”, Kylie Jenner.

Milarderja më e re në botë ka veshur nje bidi të ngjashëm me te Ronelës para disa muajsh në promovimin e “Tequila 818” brandit të tekilës së motrës së saj, Kendall Jenner.

Mund të themi me plotë gojë, që Ronela duket tejet joshëse në atë veshje.

Ju kujtojmë që para disa javësh këngëtarja ka treguar se ndodhet në një fazë delikate të jetës dhe ka nevojë për mbështetje. Në një foto të shpërndarë në Instagram, ajo shfaqet duke qarë dhe shprehet se kështu ndihet kryesisht.