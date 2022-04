EKSKLUZIVE/ Intervista me raportuesen në PE, Isabel Santos: Shqipëria gati për negociatat, Ballkani i Hapur jashtë rrugës së integrimit në BE!

Raportuesja për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Isabel Santos thotë në një intervistë për “Gazetën Shqiptare” se Shqipëria është gati për hapjen e negociatave të BE.





Ajo shprehet se iniciativa “Open Balkan” është një nismë jashtë procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Santos shprehet se “vazhdoj të besoj se rruga më e mirë për Ballkanin është përmes partnerëve europianë dhe procesit të anëtarësimit”.

Intervista e plotë:

Lufta në Ukranë ka ridimensionuar botën, mendoni se i njëjti proces do të ndodh edhe me Ballkanin Perëndimor?

Pushtimi i paligjshëm dhe i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia ka shkaktuar disa probleme në shumë vende dhe rajone të të gjithë botës. Sigurisht që Ballkani Perëndimor do të vuajë nga pasojat ekonomike, politike dhe sociale të pushtimit, më shumë për shkak të afërsisë së rajonit me Ukrainën.

Bashkimi Evropian ka qenë shumë aktiv në mbështetje, jo vetëm Ukrainës, por edhe të gjitha vendeve të prekura nga ky pushtim. Ne do të vazhdojmë këtë mbështetje për të gjitha vendet e prekura, edhe ato të Ballkanit Perëndimor, mund të mbështeten me solidaritetin e Bashkimit Evropian për të kapërcyer këtë situatë.

A është Kosova në një situatë të rrezikshme?

Kosova është një nga vendet që shihet si pikë përçarjeje mes Rusisë dhe Evropës. Që kur Kosova ka shpallur pavarësinë e saj, Rusia e kundërshton atë dhe ka bllokuar shumë përpjekje të vendit për t’u anëtarësuar në një sërë organizatash ndërkombëtare. Tani, dhe që nga fillimi i pushtimit, shumë organe propagandistike ruse janë përpjekur ta portretizojnë Kosovën si një nga vendet e përfshira drejtpërdrejt në ndihmën e Ukrainës dhe ta portretizojnë atë si agresore kundër forcave ruse. Situata është e rrezikshme, sigurisht, por ne duhet të qëndrojmë të palëkundur në mbështetjen e Kosovës dhe rrugën e saj drejt progresit.

Po Shqipëria? Disa deputetë të Parlamentit Europian thonë se Rusia ka ndikim edhe në Shqipëri. A mendoni se kjo është e vërtetë?

Aspak. Shqipëria ka qenë një nga vendet më të rreshtuara me koalicionin e forcave që kanë qenë në ballë të masave kundër këtij pushtimi. Jo vetëm me solidaritetin e madh me refugjatët, por edhe me veprimet e saj në organizatat ndërkombëtare. Roli i Shqipërisë në OKB ka qenë shumë i rëndësishëm në votimin së bashku me aleatët perëndimorë për sanksionet dhe dënimin e regjimit rus. Forcat politike në Shqipëri kanë treguar solidaritet dhe unitet të madh kundër pushtimit të Ukrainës dhe kjo ka qenë edhe një herë një demonstrim i madh i përafrimit të vendit me qëndrimet e Bashkimit Evropian dhe një tjetër shenjë e mirë në rrugën drejt anëtarësimit në Evropë.

Si e shihni strukturën e ‘Ballkanit të Hapur’ pas luftës në Ukrainë?

Nisma e Ballkanit të Hapur është diçka që varej nga vullneti dhe uniteti i vendeve të ndryshme të Ballkanit Perëndimor. Kjo ishte diçka krejtësisht e propozuar jashtë rrugës së anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe prandaj nuk jam personi i duhur për ta komentuar. Ajo që mund të them është se vazhdoj të besoj se rruga më e mirë përpara për Ballkanin Perëndimor është mes partnerëve të tij evropianë dhe përmes progresit të procesit të anëtarësimit. E kuptoj që për një shumicë të madhe të popullit shqiptar kjo është edhe dëshira e tyre.

Opozita shqiptare ndodhet në një konflikt të brendshëm mes tyre. Partinë Demokratike ka shumë mosmarrëveshje brenda strukturave të saj. A është kjo një mangësi për rrugën shqiptare drejt BE-së?

Është e rëndësishme për rrugën drejt Bashkimit Evropian që Shqipëria të ketë një mjedis politik të mirë dhe funksional, me një Parlament të fortë dhe të shëndetshëm, me një qeveri të fortë dhe të shëndetshme dhe me parti kundërshtare dhe që çdo institucion demokratik të funksionojë siç duhet.

Thënë kështu, më duhet të njoh progresin e rëndësishëm të arritur në zgjedhjet e fundit, me rikthimin e të gjitha forcave politike në Parlament, por gjithashtu duhet të them se ka ende vend për përmirësim.

Siç thotë raporti im i fundit për ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt anëtarësimit në BE, besoj se vendi tashmë ka përmbushur dhe vazhdon të përmbushë kushtet e nevojshme për të avancuar në negociata dhe për të caktuar Konferencën e parë Ndërqeveritare. Por ky është vetëm një hap më shumë dhe Shqipëria duhet të vazhdojë punën e saj drejt përmirësimit të shumë çështjeve që do ta lejojnë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe më e rëndësishmja të përmirësojë cilësinë e përgjithshme të jetës së popullit shqiptar.

Intervistoi: Erjon Dervishi