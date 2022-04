Ekzekutimi i kryemafiozit në Greqi, kamerat e sigurisë kanë arritur të identifikojnë autorët (VIDEO)

Një 55-vjeçar në Greqi, i njohur si një nga bosët e mafies në shtetin helen është ekzekutuar me armë zjarri dotëm e djeshme . Ngjarja e rëndë ka ndodhur në komunën Dervenochoria, ku Giannis Skaftourou kishte shkuar me familjen për të festuar Pashkët.Skaftourou ka qenë një person, i cili gjithmonë e ka ndjerë rrezikun e kërcënimeve, ndaj udhëtonte shumë rrallë.





Sipas informacioneve, autorët ishin katër persona që lëviznin me dy motoçikleta. Ata janë ndalur pranë shtëpisë dhe dy prej tyre të veshur me helmeta kanë hyrë në oborrin e shtëpisë ku ndodhej Skaftouros dhe në sy të familjes e kanë qëlluar disa herë me kallashnikov.



Nga plumbat mbeti i vdekur 55-vjeçari, ndërsa vajza e tij 22 vjeçe dhe vjehrri i tij u plagosën dhe u transportuan në spital.

Giannis Skaftouros ka qenë i përfshirë në disa ngjarje të rënda kriminale, vrasje apo rrëmbim. Emri i tij ishte përfshirë në procese gjyqësore me drejtues bandash, për shantazh, zjarrvënie dhe vepra të tjera të rënda. Në verën e vitit 2018, teksa ndodhej në burgun e Korydallos, ai u sulmua me thikë nga anëtarë të mafias shqiptare, raporton Protothema. Hetimet dhe kërkimet për autorët e atentatit janë në vazhdim, por deri tani nuk ka asnjë gjurmë.

Analistët e çështjeve të sigurisë po përpiqen të deshifrojnë arsyet pse Giannis Skaftouros kishte frikë se ndaj tij ishte nënshkruar një kontratë vdekjeje dhe pse ai përdorte truproja të armatosur dhe lëvizte shumë pak. Këto çështje janë ngritur për të zgjidhur enigmën e vrasjes së tij.

Fakti që, sipas dëshmitarëve okularë , katër persona morën pjesë në ekzekutimin e “Xhaxha Xho” , të cilët udhëtuan jashtë Athinës me rrezikun e një lëvizjeje të tillë, tregon se ishte një kontratë e shtrenjtë vdekjeje që pak “pistoleta me pagesë” kanë aftësinë ta zbatojnë. Për këtë arsye, profilistët janë në kërkim të të gjitha çështjeve pezull që ka pasur Giannis Skaftouros vitet e fundit pas lirimit, në mënyrë që përmes detajeve të gjejnë fundin e fillit dhe të arrijnë tek vrasësit e tij.

Gabimi

Në të njëjtën kohë, me anë të dëshmive dhe kamerave, autoritetet po përpiqen të zbardhin itinerarin e kuartetit vrasës, i cili u punësua për të vrarë Giannis Skaftouros në ditën e dytë të Pashkëve. Në fakt, informacione plotësisht të vlefshme thonë se ata kthehen në kohën dy, tre dhe katër ditë pas për të zbuluar lëvizje të dyshimta në Athinë dhe nga Athina përmes jo autostradave por rrjetit rrugor malor dhe rrugëve anësore pasi e konsiderojnë të sigurt se autorët kanë vëzhguar nga afër të gjitha lëvizjet e 55-vjeçarit përpara se të kalonte në fazën përfundimtare të planit të përgjakshëm.

Në të njëjtën kohë, policia po përpiqet të zbardhë enigmën e vrasjes së Skaftourou-s, me udhërrëfyes në hetim, motoçikletën që u gjet e braktisur jashtë rrugës në kryqëzimin e Hasisë me Stefanin dhe dëshminë e burrit që drejtonte një automjet ferme, i cili u kërcënua se do ta linte ta merrte dhe ta gjuante nga vendi. Makina e zezë u fut në mikroskop për gjurmët e ADN-së dhe gjurmëve të gishtave, ndërsa oficerët me përvojë të Policisë Helenike flasin për një kontratë vdekjeje të paprecedentë nga “pistoletat me pagesë” të cilët vëzhgonin lëvizjet e 55-vjeçarit për ditë të tëra dhe e dinin se ai ishte duke pushuar në shtëpinë e tij të pushimit në Dervenochoria dhe u dha truprojave të tij pushim. Gabimi që lehtë mund të refuzojë kërkesën tuaj është dështimi. Analistët e policisë po kërkojnë të zbulojnë se cilat lidhje të mundshme me ‘kontratat’ e mëparshme të vdekjes janë të lidhura me këtë në mënyrë që të deshifrojnë motivin dhe të arrijnë tek autori moral. Njeriu që dha urdhrin për të ‘fshirë nga harta’ Giannis Skaftouros.

Hetimet

Në të njëjtën kohë, me anë të dëshmive dhe kamerave, autoritetet po përpiqen të zbulojnë rrugën që kanë ndjekur vrasësit, të cilët u punësuan për të ekzekutuar Giannis Skaftouros në ditën e dytë të Pashkëve.

Në fakt, informacione absolutisht të vlefshme thonë se autorët kanë vëzhguar nga afër për 3-4 ditë të gjitha lëvizjet e 55-vjeçarit përpara se të kalonin në fazën përfundimtare të planit të përgjakshëm.