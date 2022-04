Juventus kërkon Tsimikas dhe i jep 13 milionë euro Liverpool-it

Kursi i 25-vjeçarit grek të rikthyer në Premier League dhe Liverpool është dukshëm në rritje. Përveç kësaj, këtë e dëshmojnë shifrat e tij. Jürgen Klopp tani i jep më shumë mundësi dhe i beson plotësisht në krahun e majtë të mbrojtjes.





“Etja” e tij për më shumë trofe vazhdon të ekzistojë. Shpresojmë të festojmë të gjithë trofetë. Ne do të shkojmë për gjithçka. Do të japim gjithçka për të pushtuar gjithçka”, ishte mesazhi i tij dhe tani ai po përgatitet për një tjetër dallim. Nëse Liverpuli e kapërcen pengesën e Villarrealit në gjysmëfinalen e Champions League, atëherë Tsimikas do të ketë një mundësi të artë në këmbët e tij. Kjo pasi asnjë grek në të kaluarën nuk ka fituar një trofe të organizimit evropian.

Emri i tij tashmë ka nisur dhe po dëgjohet për disa nga top klubet e Kontinentit të Vjetër, me italianët që flasin për interesimin e Juventusit. Në veçanti, “juvedipendenza” raporton se “bianconerët” e kanë ndjekur prej disa kohësh rastin e Tsimikas dhe nuk përjashtohet që në verë të tërheqin 13 milionë euro nga arkat e tyre për të bindur Liverpool-in që ta dorëzojë atë. Në fakt, “Zonja e Vjetër” thuhet se dëshiron ta marrë atë për të inkuadruar Pellegrinin në krahun e majtë të mbrojtjes.

“Ai mund të mos ketë qenë në gjendje të fitojë pozicionin kyç në krahun e majtë të mbrojtjes së Liverpool-it, siç është Andrew Robertson, por sa herë që luante ai ishte i shkëlqyer. Mbrojtësi 27-vjeçar është një futbollist shumë cilësor dhe mund të bëjë diferencën, me këmbën e tij të majtë.

“Juventusi është i gatshëm të japë 13 milionë euro për të bërë të vetin Kostas Tsimikas, i cili është një futbollist i shkëlqyer dhe me Luca Pellegrinin mund të krijojnë një dyshe të fortë në krahun e majtë të mbrojtjes së Zonjës së Madhe”, shkruan media italiane për Kostas Tsimikas, i cili këtë sezon numëron 21 pjesëmarrje.