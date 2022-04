Nard Ndoka bëhet spiker/ Emisioni i tij do të titullohet ‘HOLA NARDI’! I ftuari i parë Edi Rama…

Tashmë Nard Ndokën do të shohim të mbajë veshur “një kostum” tjetër nga ai i politikës që jemi mësuar gjatë këtyre viteve.

Në një intervistë për “Wake-Up”, ai tregoi se shumë shpjet do të vijë si moderator me emisionin e tij që do të mbajë emrin “Hola Nardi” dhe se do të ketë të ftuar jo vetëm nga Shqipëria, por nga e gjithë bota.

“Është një format në zhvillim e e sipër, do të ketë të ftuar personazhe jo vetëm shqiptar, kjo dhe arsyeja pse emisioni ka një emër të tillë, do të ketë të ftuar nga gjithë bota. Nuk është emision politik, por do merret me politikën përmes sarkazmës dhe humori. Do kemi dhe Ramën të ftuar që t’i tregojmë se shoq do behët këtu jo në Kongres. Ai do vijë patjetër, por nuk do të jetë ai i pari i ftuar, nuk do ta ketë shansin. Silvio Berlusconin gjithashtu, besoj se do të marrë dhe bashkëshorten e re”, u shpreh ai.