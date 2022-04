Putin merr goditjen e radhës, Ukraina furnizohet nga Perëndimi me armë lufte! Sekretari i Shtetit të SHBA-ve publikon shifrën e financimeve

Sa më gjatë që ushtria e Ukrainës t’i mbron rusët pushtues , aq më shumë thith avantazhet e armatimit dhe stërvitjes perëndimore – pikërisht transformimin që Presidenti Vladimir Putin donte të parandalonte duke pushtuar në radhë të parë.





Lista e armëve që rrjedhin në Ukrainë është e gjatë dhe po rritet. Ai përfshin dronët e rinj amerikanë të fushës së betejës dhe artilerinë më moderne amerikane dhe kanadeze, armë antitank nga Norvegjia dhe të tjera, automjete të blinduara dhe raketa kundër anijeve nga Britania dhe raketa kundërajrore Stinger nga SHBA, Danimarka dhe vende të tjera.

Nëse Ukraina mund të mbajë rusët, arsenali i saj i akumuluar i armëve perëndimore mund të ketë një efekt transformues në një vend që, si ish-republikat e tjera sovjetike, është mbështetur kryesisht në armë dhe pajisje nga epoka sovjetike.

Por mbajtja e kësaj ndihme ushtarake nuk do të jetë e lehtë. Është i kushtueshëm dhe, për disa vende furnizuese, politikisht i rrezikshëm. Gjithashtu po hiqet nga stoqet perëndimore që në një moment do të duhet të rimbushen. Kjo është arsyeja pse Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së Lloyd Austin thirri një takim të martën në bazën ajrore Ramstein të Gjermanisë për të gjetur mënyra për ta mbajtur atë, tani dhe për një afat të gjatë. Ministrat e mbrojtjes dhe krerët e lartë ushtarakë nga rreth 40 vende morën pjesë.

Pas takimit, Austin tha në një konferencë shtypi në Ramstein se Gjermania kishte rënë dakord të dërgonte 50 armë kundërajrore Cheetah në Ukrainë dhe se takimi kishte shërbyer për të bashkuar përpjekjet e Perëndimit për të ndihmuar Ukrainën “të fitojë sot dhe të ndërtojë forcë për nesër”. Ai tha se vendet pjesëmarrëse kishin rënë dakord të vazhdonin konsultime të ngjashme përmes takimeve mujore, qoftë personalisht ose virtualisht.

“Ne duhet të lëvizim me shpejtësinë e luftës,” tha Austin.

Qëllimi, tha Austin përpara konferencës, nuk është vetëm të mbështesë mbrojtjen e Ukrainës, por t’i ndihmojë ata të mbizotërojnë kundër një force më të madhe pushtuese. Në fjalën hyrëse të takimit, ai tha se aleatët e Ukrainës do të “vazhdojnë të lëvizin parajsën dhe tokën” për të përmbushur kërkesat afatshkurtëra të sigurisë të Ukrainës.

“Ne besojmë se ata mund të fitojnë nëse kanë pajisjet e duhura, mbështetjen e duhur,” tha Austin të hënën në Poloni pas kthimit nga një vizitë në Kiev me Sekretarin e Shtetit Antony Blinken që përfshinte diskutimin e nevojave ushtarake të Ukrainës. Ai tha gjithashtu se qëllimi është “të shihet Rusia të dobësuar në atë masë sa të mos mund të bëjë gjërat që ka bërë në pushtimin e Ukrainës”.

Pavarësisht dështimeve të saj të hershme, ushtria ruse ka ende disa avantazhe që do të vihen në provë në rajonin lindor të Donbasit, ku ata po grumbullojnë më shumë trupa luftarake dhe fuqi zjarri edhe pse SHBA dhe aleatët e saj në NATO përpiqen të marrin artileri dhe armatime të tjera të rënda. në atë zonë në kohë për të bërë një ndryshim.

Me përfundimin e luftës në dyshim pas dy muajsh luftime, Pentagoni po siguron 90 nga obusët më modernë të Ushtrisë Amerikane, së bashku me 183,000 fishekë artileri – dhe armatime të tjera të sofistikuara që mund t’u japin ukrainasve një avantazh të rëndësishëm në betejat e ardhshme. SHBA gjithashtu po organizon më shumë trajnime për ukrainasit për armatimin kryesor, duke përfshirë obuset dhe të paktën dy lloje avionësh të armatosur me dron.

Të hënën, Austin dhe Blinken njoftuan 713 milionë dollarë financime të huaja ushtarake për Ukrainën dhe 15 vende aleate dhe partnere në Evropë; rreth 322 milionë dollarë janë caktuar për Kievin, pjesërisht për të ndihmuar Ukrainën të kalojë drejt armëve më të avancuara dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore. Pjesa e mbetur do të ndahet midis anëtarëve të NATO-s dhe vendeve të tjera që i kanë ofruar Ukrainës furnizime kritike ushtarake që nga fillimi i luftës me Rusinë, thanë zyrtarët.

Një financim i tillë është i ndryshëm nga ndihma e mëparshme ushtarake e SHBA-së për Ukrainën. Nuk është një dhurim i armëve dhe pajisjeve nga stoqet e Pentagonit, por para të gatshme që vendet mund të përdorin për të blerë furnizime që mund t’u nevojiten.

Ukrainasit thonë se kanë nevojë edhe më shumë, duke përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë, avionë luftarakë, tanke dhe sisteme raketash me shumë lëshime.

“Do të jetë e vërtetë të thuhet se Shtetet e Bashkuara tani udhëheqin përpjekjet për të siguruar këtë tranzicion të Ukrainës në armë të stilit perëndimor, në organizimin e trajnimit për ushtarët ukrainas,” tha ministri i jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba, duke shtuar, “dhe më vjen vetëm keq që nuk ka ndodhur një muaj apo dy muaj më parë që nga fillimi i luftës”.

Philip Breedlove, një gjeneral amerikan në pension që udhëhoqi NATO-n në Evropë nga viti 2013 deri në 2016, thotë se përmbledhja e tij stenografi e asaj që Putini dëshiron në Ukrainë dhe gjetkë në periferinë ruse është: “Armë jashtë, NATO mbrapa dhe jo Amerikë”.

“Ajo që ka ndodhur është se zoti Putin po merr pikërisht atë që nuk donte. Ai po çon më shumë armë përpara, ai po e çon më shumë NATO-n përpara dhe po merr më shumë Amerikë në Evropë,” tha Breedlove në një intervistë.

Kompleksiteti i mbajtjes së ndihmës ushtarake perëndimore për Ukrainën, edhe pse trupat e saj janë plotësisht të pushtuara nga një luftë brutale, janë një kujtesë e asaj që është në rrezik. Putin tha përpara se të fillonte pushtimin se Moska nuk mund të toleronte atë që ai e shihte si një përpjekje perëndimore për ta bërë Ukrainën një anëtare de facto të NATO-s. Ai argumentoi se interesi i Ukrainës për perëndimorizimin dhe për të mbetur jashtë orbitës së Rusisë ishte për shkak të “forcave të jashtme” si presioni i SHBA-së.

Putini ka kërkuar që Ukraina të heqë dorë nga anëtarësimi në aleancën e NATO-s dhe përtej kësaj ai ka këmbëngulur të kthejë kohën pas në vitin 1997, përpara se NATO të fillonte të shtonte në radhët e saj vendet ish-sovjetike dhe aleate sovjetike.

Ka pak perspektivë për anëtarësimin e Ukrainës në NATO, por lufta e Rusisë në fakt e ka afruar NATO-n me Ukrainën. Rezultati ka qenë një nxitje për perspektivat e Ukrainës për ngritjen e një mbrojtjeje të suksesshme, madje edhe në rajonin lindor të Donbasit, ku rusët kanë disa avantazhe dhe ku separatistët e mbështetur nga Rusia kanë luftuar që nga viti 2014./APNEWS, përktheu dhe përshtati Gazeta Shqiptare.