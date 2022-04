Sherri i dhunshëm në mes të Tiranës/ 3 persona rrahin një 38-vjeçar, godasin edhe policët që shkuan t’i ndalonin

Një konflikt fizik ka ndodhur mes disa personash, ku njëri prej tyre është arrestuar dhe dy të tjerë janë shpallur në kërkim.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Ismail Qemali” në Tiranë, ku tre persona kanë goditur me sende të forta një 38-vjeçar.

Nuk ka mjaftuar me keq, tre personat kanë kundërshtuar edhe punonjësit e policisë, duke i kundërshtuar dhe më pas i goditur.

Njoftimi i Policisë së Tiranës:

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 2 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit E. L., 34 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale “Goditja për shkak të detyrës”, “Plagosja e lehtë me dashje” dhe “Prishja e qetësisë publike”. Gjithashtu, shpallën në kërkim për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje”, “Goditja për shkak të detyrës”, “Kundërshtimi i punonjësit të Policisë së rendit publik”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të Policisë së rendit publik” dhe “Prishja e qetësisë publike”, të kryera në bashkëpunim, shtetasit M. D., 20 vjeç dhe J. D., 22 vjeç, të dy banues në Tiranë. Këta 3 shtetas, gjatë një konflikti për motive të dobëta, në rrugën “Ismail Qemali”, kanë goditur me sende të forta shtetasin R. S., 38 vjeç, dhe më pas nuk i janë bindur urdhrave të punonjësve të Policisë, për të ndaluar, por i kanë kundërshtuar ata, duke i goditur për shkak të detyrës. Shtetasi E. L. është vënë në pranga, ndërsa shtetasit M. D. dhe J. D. janë larguar. Vijon puna për kapjen e tyre.