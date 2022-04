Shpallen në kërkim dy djemtë e Tom Doshit, rrahën një 38-vjeçar e më pas goditën edhe policët (FOTO)

Shpallen në kërkim 2 djemtë e Tom Doshit. Sikurse raporton Euronews Albania, në kërkim nga policia janë James dhe Markos Doshi. Ata akuzohen se kanë goditur, kundërshtuar dhe nuk i janë bindur urdhrit të Policisë.

Ngjarja për të cilën akuzohen djemtë e Doshit është regjistruar në rrugën “Ismail Qemali” në Tiranë, ku tre persona kanë goditur me sende të forta një 38-vjeçar. Nuk ka mjaftuar me keq, tre personat kanë kundërshtuar edhe punonjësit e policisë, duke i kundërshtuar dhe më pas i goditur.

Njoftimi i Policisë së Tiranës:

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 2 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit E. L., 34 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale “Goditja për shkak të detyrës”, “Plagosja e lehtë me dashje” dhe “Prishja e qetësisë publike”. Gjithashtu, shpallën në kërkim për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje”, “Goditja për shkak të detyrës”, “Kundërshtimi i punonjësit të Policisë së rendit publik”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të Policisë së rendit publik” dhe “Prishja e qetësisë publike”, të kryera në bashkëpunim, shtetasit M. D., 20 vjeç dhe J. D., 22 vjeç, të dy banues në Tiranë. Këta 3 shtetas, gjatë një konflikti për motive të dobëta, në rrugën “Ismail Qemali”, kanë goditur me sende të forta shtetasin R. S., 38 vjeç, dhe më pas nuk i janë bindur urdhrave të punonjësve të Policisë, për të ndaluar, por i kanë kundërshtuar ata, duke i goditur për shkak të detyrës. Shtetasi E. L. është vënë në pranga, ndërsa shtetasit M. D. dhe J. D. janë larguar. Vijon puna për kapjen e tyre.