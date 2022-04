U dënua me burgim të përjetshëm, opozita turke zotohet të shfuqizojë vendimin ndaj filantropistit Kavala

STAMBOLL- Udhëheqësit e opozitës turke u zotuan të shfuqizojnë dënimet me burg ndaj filantropistit Osman Kavala dhe shtatë të tjerëve të dënuar në fund të një rasti që avokatët thanë se gjykatat ishin bërë “mjeti për hakmarrje” të qeverisë.





Kavala u dënua me burgim të përjetshëm pa lirim me kusht, ndërsa shtatë të tjerë u dënuan me 18 vjet, bazuar në pretendimet se organizuan dhe financuan protesta mbarëkombëtare në vitin 2013, akuza nga të cilat u liruan dy vjet më parë.

Vendimi u pa si simbol i një goditjeje ndaj disidencës nën Presidentin Tajip Erdogan dhe ndëshkimit të armiqve të perceptuar të qeverisë përmes përdorimit të gjyqësorit.

Kemal Kilicdaroglu, kreu i Partisë Republikane Popullore (CHP), premtoi të hënën se do të rivendosë sundimin e ligjit nëse opozita fiton zgjedhjet e planifikuara për në qershor 2023.

“Në këtë gjyq fiktiv, Osman Kavala u dënua me burgim të përjetshëm në një çështje në të cilën ai ishte shpallur i pafajshëm më parë”, tha ai në një fjalim para anëtarëve të CHP të martën.

“Ne do të luftojmë kundër atyre që vendosin gjyqësorin nën urdhrat e politikës… dhe mbajnë peng njerëzit tanë në burgje,” tha Kilicdaroglu, i cili shihet si sfiduesi i mundshëm i Erdoganit për presidencën.

Përshkrimi i tij i të ashtuquajturave protesta Gezi si “një lëvizje kombëtare” qëndron në kontrast me pikëpamjen e Erdoganit se demonstratat synonin të rrëzonin qeverinë.

Qindra mijëra marshuan në Stamboll dhe gjetkë në Turqi në vitin 2013, ndërsa demonstratat kundër planeve për të ndërtuar një kazermë osmane në parkun Gezi të qytetit u shndërruan në protesta mbarëkombëtare kundër qeverisë së Erdoganit.

Presidenti i ka barazuar protestuesit me militantët kurdë dhe ata të akuzuar për orkestrimin e një grushti të dështuar në vitin 2016. Ai ka akuzuar disa herë personalisht Kavalën si financues të protestave.

Por CHP dhe pesë parti të tjera opozitare që kanë krijuar një aleancë për të mposhtur Erdoganin në zgjedhjet e ardhshme kanë dhënë alarmin për vendimin.

“Anëtarët e gjyqësorit, të cilët drejtojnë vetë gjyqin, kanë braktisur autoritetin dhe aftësinë e tyre për të gjykuar,” tha sekretari i përgjithshëm i Partisë IYI, Ugur Poyraz.

Më shumë se 1,000 njerëz u mblodhën në një rrugë të ngushtë pranë sheshit Taksim për të protestuar kundër vendimit të martën, duke brohoritur “liri për të burgosurit politikë” midis sloganeve të tjera.

Avokatët organizuan më parë një protestë në gjykatën kryesore të Stambollit dhe rreth 300 vetë u mblodhën gjithashtu në Ankaranë qendrore.

Aleatët perëndimorë të Ankarasë, anëtarët e opozitës dhe grupet e të drejtave thonë se gjykatat turke janë nën kontrollin e qeverisë. Erdogan dhe Partia e tij AK thonë se janë të pavarur.

Hetimi që nisi me ndalimin e Kavallës në tetor 2017 ka parë kthesa të ndryshme që vënë në dyshim ligjshmërinë e procesit gjyqësor, për të cilin kritikët thanë se synonte “rishkrimin e historisë” dhe kriminalizimin e protestave të Gezit.

Aktakuza në këtë rast pretendonte për lidhje midis George Soros dhe Kavala, në atë që avokatët thanë se ishte një përpjekje për të krijuar perceptimin se protestat ishin financuar nga fuqi të huaja.

Aktakuza thoshte se fakti që të pandehurit diskutuan për sjelljen e qumështit, lëngjeve dhe ëmbëlsirave në parkun Gezi, si dhe maskat e gazit për të kundërshtuar efektet e gazit lotsjellës, tregonte se ata po financonin protestat.

Një gjykatë tjetër vendosi në vitin 2020 se provat, të mbledhura fillimisht nga një grup brenda gjyqësorit që Ankaraja akuzon për orkestrimin e grushtit të shtetit, nuk ishin të mjaftueshme për një dënim.

Shqetësime të ngjashme u theksuan nga një prej gjyqtarëve që kundërshtoi vendimin e së hënës.

Gjykatësi, një nga tre kryesuesit, tha se e vetmja provë ishin përgjimet telefonike që ishin mbledhur në mënyrë të paligjshme dhe, edhe nëse ishin të ligjshme, nuk ishin të mjaftueshme për t’u dënuar vetë.

Të gjithë të pandehurit të shpallen të pafajshëm dhe të lirohet Kavala, e cila ka qenë në burg prej 4-1/2 vitesh pa u dënuar, shkruan në mendimin e tij kundërshtues gjyqtari.

Veysel Ok, avokat dhe bashkëdrejtor i Shoqatës së Studimeve të Medias dhe Ligjit, tha se vendimi i së hënës ishte i pavlefshëm nga “logjika gjyqësore” dhe synonte të frikësonte ata që kërkonin sundimin e ligjit.

“Ky vendim na tregon pamjen e një gjyqësori që është bërë një mjet hakmarrjeje për shkak të interesave politike. Është një shenjë se askush në Turqi nuk ka siguri ligjore,” tha ai. Vendimi tregoi se gjyqësori do të përdorej “si arma themelore” për të “vënë në vijë opozitën” përpara zgjedhjeve.

“Kjo tregon se na pret një periudhë shumë më e ashpër dhe se opozita publike dhe shoqëria civile duhet të qëndrojnë së bashku.”

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) bëri thirrje në dhjetor 2019 për lirimin e Kavallës, duke thënë se ndalimi i tij i shërbeu qëllimit të heshtjes së tij.

Por ndalimi i vazhdueshëm i Kavala-s do të thotë se Turqia përballet me pezullimin nga mbikëqyrësi i të drejtave të Këshillit të Evropës, pasi nisi procedura të rralla shkeljeje kundër Ankarasë.

Kavala u arrestua sërish disa orë pas shpalljes së pafajësisë dhe ka qëndruar në burg për dy vitet e fundit për një akuzë spiunazhi, një veprim që shihet si përpjekje për të anashkaluar vendimin e GJEDNJ. Kavala u lirua nga akuza për spiunazh të hënën.

Të gjithë të pandehurit i kanë mohuar gjithmonë akuzat, duke thënë se protestat e Gezit mbroheshin nga të drejtat kushtetuese.

Tre të pandehurit, Mucella Yapici, Can Atalay dhe Tayfun Kahraman, thanë së bashku në gjykatë të premten se protestat e Gezi nuk ishin organizuar nga një grup, por shpërthyen spontanisht.

“Rezistenca e Gezit është lëvizja masive më demokratike, kreative, egalitare, më gjithëpërfshirëse dhe paqësore në historinë e këtij vendi”, thanë ata në gjykatë.

“E vetmja forcë që mund të bëjë që miliona njerëz të dalin në rrugë për javë të tëra, mund të jetë vetëm vullneti i njerëzve”./Përktheu nga Reuters, Gazeta Shqiptare