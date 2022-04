A mundet Shqipëria të bëhet hallka që do ta shkëpusi Europën nga varësia e gazit rus

Prania e Shqipërisë në Detin Jon dhe Adriatik i ka dhënë asaj një pozitë strategjike. Jo vetëm gjatë historisë por edhe në kohët moderne. Këtu përmendim pikat e kalimit për gazin që vjen nga Azerbajxhani.





Vendi që po e mbështet projektin për ta parë Shqipërinë si një portë të rëndësishme të hyrjes së gazit në tregun europian është SHBA-ja.

Për të arritur këtë objektiv sot përfaqësues të një grupi kompanish amerikane e europiane zhvilluan një takim me përfaqësues të qeverisë shqiptare.

E pranishme në këtë takim ishte edhe Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim. Ajo vuri theksin te nevoja për sigurinë energjitike dhe shkëputja nga varësia e gazit rus.

“Pushtimi i Rusisë ka bërë të qartë se diversifikimi i burimeve të energjisë nuk pret më, ndaj lind nevoja të kemi më shumë gazsjellësa. Siguria energjetike ka qenë gjithnjë e lidhur me sigurinë kombëtare dhe ajo që po jetojmë sot e bën edhe më të dukshme. Tani është koha për të vepruar”, tha ambasadorja.

Diskutimet me përfaqësues të kompanive amerikane dhe europiane po përqëndrohen te identifikimi i projekteve, fizibiliteti i tyre dhe ngritja e infrastrukturës që nuk do të shërbejë vetëm për vendin tonë, por për rajonin dhe Europën.

Njërin prej këtyre projekt-ideve e bëri publike ministrja e Energjitikës, Belinda Balluku.

“Projekti ynë, ku një nga komponentët kryesorë është lidhja e gazsjellësit TAP me portin e lundrueshëm LNG në Vlorë nëpërmjet tubacionit Fier-Vlorë ka tërhequr vëmendjen e aktorëve më të mëdhenj të sektorit të gazit. Deri para pak kohësh injektimi i gazit të lëngshëm nga Vlora në TAP do të ishte pritur me shumë skepticizëm. Sot për shkak të pasojave të krizës energjetike, është e mundur e i zbatueshëm, por dhe çelësi fitues i këtij projekti”, tha ajo.

Ministrja u shpreh se ky projekt transformon pozitën e Shqipërisë duke e shndërruar atë në qendër të furnizimit me gaz të Europës dhe një kontribues me peshë në garantimin e sigurisë energjitike.

Sigurisë energjitike iu referua edhe Kryeministri Edi Rama, por me fjalët e ish-Presidentit amerikan, Donald Trump.

“Ai mbajti një fjalim të gjatë se sa e rrezikshme ishte që të mbështeteshe tek gazi rus dhe ai shtoi se ishte për të ardhur keq që të mos gjenim më të mirin, më të bukurin, më mjedisorin për gazin amerikan, por koha dëshmoi se na u desh të përballnim këtë vartësi të tmerrshme dhe pasojat që sjell kjo varësi”, tha Rama.

Objektivi i vendosur nga Kryeministri është shndërrimi i Shqipërisë në një eksportues neto të energjisë së pastër brenda kësaj dekade.

Për të ilustruar peshën e kompanive të interesuara në këto projekte, Rama iu referua fuqisë financiare të tyre, duke e krahasuar atë me gjithë prodhimin e brendshëm bruto të Shqipërisë.

“Këtu përfaqësoj entitetin më të vogël sa i përket qarkullimit financiar, pra xhiros financiare në një konferencë të tillë dhe më duhet të adresoj një audiencë, që së bashku ka një qarkullim vjetor një mijë herë më të lartë sesa PBB-ja e Shqipërisë, ose ndoshta e ekzagjerova, ndoshta jo, nuk e di, por sidoqoftë si lojtari më i vogël në këtë sallë”, tha ai.

Rama foli për një intersim të lartë të presidentin azer, Ilham Aliyev, me të cilin u takua disa ditë më parë, për t’u përfshirë në tubacionin Joniano-Adriatik, një projekt që është degë e TAP për në veri të Ballkanit, duke përfshirë Malin e Zi, Kosovën e deri në Kroaci.

“Ky tubacion mund të jetë një tjetër ndryshues i madh i lojës për rajonin tonë, por që në të njëjtën kohë mund të jetë dhe një fuqi, energji e re për Europën që sa më shpejt të jetë e mundur të fitojë një pavarësi prej gazit rus”, tha Rama.

Projekti tjetër i theksuar nga Rama është puna e nisur për të shndërruar me gaz termocentralin e Vlorës, përmendi gjithashtu investimet në energjinë diellore, atë eolike (të erës) dhe projektin më madhor të një kompanie amerikane në vend, Hidrocentralin e Skavicës.

“I cili do të rrisë me 20 për qind prodhimin e energjisë nga uji, pra dhe në të njëjtën kohë do të na lejojë dhe na japë neve një shtytje përpara drejt pavarësisë energjetike”, tha Rama.

Por a mund të jetë Shqipëria një nyjë lidhëse e gazit me botën perëndimore

Shqipëria mund të jetë një lojtar kyç në sektorin e gazit të Evropës, pasi kompania amerikane Excelerate Energy Inc planifikon ta përdorë atë si një mënyrë për të ofruar gaz natyror dhe produkte të gazit natyror në pjesën tjetër të rajonit, pasi vendi gjithashtu shikon rritjen e ndërlidhësve në mes të kreizës së energjisë globale.

Por plani mund të mos u përshtatet mirë organizatave mjedisore, të cilat së fundi i kërkuan Komisionit Evropian dhe qeverive rajonale të shmangin gazin dhe të investojnë në energjinë e rinovueshme si dielli dhe era.

Kompania do të sigurojë termocentrale lundruese për Shqipërinë, duke e lejuar atë të prodhojë energji elektrike, të nxisë prodhimin dhe të rrisë eksportet. Përveç kësaj, kompania po punon me Exxon Mobil Corp për të ndërtuar një projekt LNG-to-power në Vlorë.

Drejtori i Përgjithshëm i Excelerate, Steve Kobos tha se shpreson të përdorë projektin e LNG-së së Vlorës për t’u zgjeruar në vende të tjera të rajonit.

“Është një projekt i mirë energjetik për Shqipërinë”, tha Kobos për marrëveshjen e centraleve lundruese me Bloomberg. “Natyrisht ne shpresojmë se kjo do të çojë në mundësinë për të ofruar gaz natyror dhe për të shitur gaz natyror në Evropë nga kjo qasje”.

Shqipëria është aktualisht e varur nga hidrocentralet dhe importi i energjisë nga lëndët djegëse fosile. Vendet e tjera në rajon varen kryesisht nga qymyri. Ka pasur një thirrje për mjedisin për të lëvizur drejt erës dhe diellit, në vend që të përdorin gazin fosil si një alternativë ose energji në tranzicion.

Ndërkohë, Evropa po përpiqet të diversifikojë burimet e saj të gazit natyror për të reduktuar varësinë nga Rusia. Ajo ka lëvizur gjithashtu për të ndaluar qymyrin rus dhe një ndalim i naftës ruse mund të përfshihet në paketën e gjashtë të sanksioneve.

Shqipëria nënshkroi një marrëveshje me ExxonMobil dhe Excelerate Energy për ta kthyer termocentralin e Vlorës në një terminal për gazin natyror të lëngshëm në mars 2021.

Në atë kohë, ministrja e Energjisë, Belinda Balluku theksoi nevojën që Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit të diversifikojnë dhe rrisin furnizimet me energji.

“Ne kemi besim se LNG mund të jetë çelësi për arritjen e këtyre objektivave strategjikë dhe për t’i dhënë përfundimisht një zgjidhje projektit kompleks të TEC-it të Vlorës, duke zgjedhur partnerët më të mirë, të pajisur për të ofruar një projekt të përmasave të tilla”, shtoi ajo.

Përfaqësuesi i kompanisë amerikane tha se “projekti duhet të sjellë transformim në Shqipëri, por edhe në rajon”.

“Ndërsa Shqipëria kërkon të përmirësojë sigurinë energjetike dhe elasticitetin, ne jemi të bindur se një zgjidhje LNG do t’i siguronte besueshmëri rrjetit të energjisë elektrike të vendit duke plotësuar burimet e rinovueshme me ndërprerje dhe burimet alternative,” tha Kobos në atë kohë.

Në fillim të vitit 2022, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), e cila operon hidrocentralet kryesore të vendit, shpalli thirrjen për shprehje interesi për mundësitë teknike dhe ekonomike për marrjen me qira të një aseti të prodhimit të energjisë termike që mund të integrohet lehtësisht në rrjetin e transmetimit të vendit.

Në thirrje thuhet se subjekti dëshiron të japë objektin me qira për një deri në tre vjet. Gjithashtu, pala e tretë duhet të ofrojë shërbime të mirëmbajtjes dhe funksionimit për kohëzgjatjen e kontratës dhe në përputhje me kërkesat e KESH-it. Kërkesat përfshijnë funksionimin me naftë të lehtë dhe të rëndë.

Ai gjithashtu duhet të jetë “i përshtatshëm për t’u vendosur” pranë termocentralit ekzistues të Vlorës, në mënyrë që të mund të përdorë lehtësisht infrastrukturën ekzistuese të ndërlidhjes.

Termocentrali i Nartës ndodhet në Vlorë në një nga plazhet më të pacenuara të rajonit në afërsi të një zone të mbrojtur. Që nga ndërtimi dhe përfundimi i tij në 2005, ai nuk ka gjeneruar asnjë vat energji dhe është rrënuar nga problemet me sistemin e tij të ftohjes.

Ndërkohë, po bëhen përgatitjet për rindërtimin e lidhësve energjetikë midis Shqipërisë dhe Malit të Zi dhe po zhvillohet një projekt i veçantë për një linjë të re energjetike me Kosovën.

Enti Rregullator i Energjisë Shqiptare (ERE) njoftoi se ndërsa një projekt aktual midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me një kapacitet 400 kV është tashmë në ndërtim e sipër, ai planifikon të zhvillojë një interkoneksion dytësor 110 kV me Kosovën dhe një tjetër 110 kV me Malin e Zi.

Aktualisht, ekziston një lidhje midis Vaut të Dejës në veri të Shqipërisë dhe kryeqytetit malazez të Podgoricës, me një kapacitet prej 278 MVA. Megjithatë, linja është ndërtuar në fillim të viteve 70 dhe ka nevojë për rindërtim. Ndërsa Shqipëria planifikon të ndërtojë më shumë hidrocentrale në veri dhe planifikon projekte gazi në jug, ndërlidhësit mund të përdoren mirë.

Linja tjetër e planifikuar do të lidhë nënstacionin e HEC-it të Bajram Currit dhe Kukësin me Kosovën.

Shqipëria prodhon aktualisht pothuajse 100% hidroenergji. Megjithatë, pa kapacitet magazinimi, energjia u shitet vendeve të tjera gjatë muajve parësor të prodhimit në pranverë dhe fillim të verës. Kjo do të thotë se Shqipëria duhet të blejë energji nga karburantet fosile në dimër për të mbuluar kërkesën publike.

Qeveria vazhdon të japë leje për hidrocentralet, pavarësisht paralajmërimeve të vazhdueshme se ndryshimet klimatike dhe rritja e temperaturave do të thotë se ajo nuk është më e qëndrueshme. Aktualisht, për shkak të ndryshimit të modeleve të motit dhe keqmenaxhimit dekadash, liqenet që përdoren për hidrocentrale në veri të vendit funksionojnë me kapacitet të kufizuar dhe po përjetojnë ulje të nivelit të ujit, duke kërcënuar situatën tashmë të pasigurt energjetike.

Por edhe përdorimi i gazit është kundërshtuar. Rajoni aktualisht nuk është i varur nga gazi në ndonjë mënyrë domethënëse dhe shumë do të donin ta mbanin atë në atë mënyrë.

Kohët e fundit, një grup organizatash mjedisore lokale dhe evropiane i bënë thirrje Komisionit Evropian që të ndalojë financimin e projekteve të gazit fosil në rajon, pasi rrezikon t’i mbyllë ato në energji të pa rinovueshme për dekadat e ardhshme.

