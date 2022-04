Është i motivuar nga paratë? Pse Gerhard Schröder, po qëndron komod me Rusinë?

Kur Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, disa ish-krerë të qeverisë evropiane nxituan të fshinin lidhjet e tyre personale të biznesit me vendin. Esko Aho, Christian Kern dhe Matteo Renzi, respektivisht udhëheqës të dikurshëm të Finlandës, Austrisë dhe Italisë, u larguan nga rolet kryesore në bordet e firmave të mëdha ruse. Jo aq Gerhard Schröder. Ish-kancelari i Gjermanisë ka ruajtur vendin e tij si kreu i bordit mbikëqyrës të Rosneft, një gjigant rus i naftës. Ai është emëruar për t’iu bashkuar bordit të Gazprom, eksportues i gazit të kontrolluar nga shteti. Që nga viti 2016 ai ka qenë kryetar i Nord Stream 2, një tubacion gazi prej 11 miliardë dollarësh që do të dyfishonte rrjedhën nënujore të gazit midis Rusisë dhe Gjermanisë (Olaf Scholz, kancelari aktual, e hoqi ‘prizën’ në shkurt). Pse lideri dikur i respektuar ka qëndruar pranë Rusisë?





Schröder, një politikan nga Partia Social Demokratike (SPD), udhëhoqi Gjermaninë midis viteve 1998 dhe 2005. Ai arriti shumë për vendin. Një paketë reformash të zbatuara në fillim të viteve 2000 e shndërruan Gjermaninë nga “i sëmuri i Evropës” në motorin e saj ekonomik. Ai liberalizoi ligjet që më parë kishin kufizuar shtetësinë kryesisht për ata me gjak gjerman. Dhe refuzimi i tij për t’iu bashkuar luftës së Amerikës në Irak u vërtetua.

Ai ishte gjithashtu një avokat i zëshëm i Ostpolitik, një politikë e afrimit me bllokun lindor, duke përfshirë Bashkimin Sovjetik të atëhershëm, e konceptuar në fund të viteve 1960 nga Willy Brandt, një tjetër kancelar i SPD. Një element i idesë, që i mbijetoi ribashkimit të Gjermanisë në vitin 1990, ishte lidhja e Rusisë në një partneritet energjetik të varësisë reciproke me Evropën. Ishte gjithmonë më popullor me SPD-në sesa me rivalin e saj kryesor, Kristian Demokratët e qendrës së djathtë. Por për shumë vite, udhëheqësit gjermanë në të gjithë spektrin besuan në Wandel durch Handel, ose ndryshimin politik përmes tregtisë. Shumë nga Russlandversteher të Gjermanisë (Rusia “kupton”) u tërhoqën pasi Rusia aneksoi Krimenë në 2014 – ose të paktën pas sulmit të këtij viti në Ukrainë. Z. Schröder nuk e ka bërë.

Lidhjet e qëndrueshme të kancelarit me Rusinë kanë të bëjnë më shumë se një aderim kokëfortë ndaj një ideologjie me të meta. Z. Schröder ka fituar miliona nga pozicionet e tij të korporatës. Ai merr rreth 600,000 dollarë në vit nga Rosneft, duke shtuar pensionin e tij të qeverisë gjermane prej pak më shumë se 100,000 dollarë. Shteti gjerman paguan gjithashtu rreth 500 mijë dollarë në vit për të financuar zyrën e tij private. Paraja duket të jetë motivimi i tij kryesor. Ai gjithashtu ka krijuar një miqësi të ngushtë me Vladimir Putin, presidentin gjermanishtfolës të Rusisë. Dyshja festuan ditëlindjet e 60-të dhe 70-të të Schröder-it, përkatësisht në Hanover dhe Shën Petersburg.

Lidhjet e ngushta të zotit Schroder me një diktator luftarak po shkatërrojnë trashëgiminë e tij politike. Ai mund të mbahej mend si një nga kancelarët e mëdhenj të Gjermanisë së pasluftës. Siç është, ai do të njihet si lobisti i zotit Putin. Saskia Esken, bashkëdrejtuesi i SPD-së, i ka bërë thirrje atij të largohet nga partia, e cila ka nisur procesin për revokimin e anëtarësimit të tij (megjithëse po përparon me ritmin e kërmillit). Ai dha dorëheqjen nga shtetësia e tij e nderit e Hanoverit, qyteti i tij i lindjes, përpara se qyteti t’ia hiqte atë. Borussia Dortmund, ekipi i tij i preferuar i futbollit, anuloi anëtarësimin e tij të nderit. Dyqani zyrtar SPD në Berlin madje ka tërhequr nga shitja filxhanin e saj të kuq të kafesë Gerhard Schröder. Asgjë nga këto nuk duket se do t’ia ngrejë ndërgjegjen Z. Schröder. Siç tha ai për New York Times javën e kaluar, në intervistën e tij të parë që nga pushtimi: “Unë nuk bëj mea culpa”. The Economist