“Ka vetëm mbështetjen e Ramës”- Berisha sulmon rektorin e Universitetit të Tiranës: Fyerje për botën akademike, ish-hetues i komunizmit

Ish-kryeministri, Sali Berisha sulmoi gjatë një bashkëbisedimi me pedagogë dhe dekanët e universiteteve, rektorin e Universitetit të Tiranës. Berisha e ka cilësuar Artan Hoxhën, një ish-hetues të komunizmit. Berisha e ka vijuar fjalën e tij gjatë bashkëbisedimit duke shtuar se Hoxha, nuk plotëson asnjë kusht për pozicionin që ka, përveç mbështetjes së Edi Ramës.

Sipas ish-kryeministrit është fyerje për botën akademike që ky ish-hetues, të jetë në krye të Universitetit të vendit.

“Rrogat e pedagogëve janë të mjerueshme. Sot absolutisht çdo profesor merr të paktën 200 mijë më pak, po të zbresim inflacionet se sa merrte në vitin 2013.

Të gjitha këto kanë sjellë një rrënim të arsimit në të gjitha ciklet. Investimi, financimi në fushën e shkencës është 27 herë më i ulët se mesatarja e vendeve të OSBE-së. Është qesharak. Po ju them një gjë dhe më vjen keq që e them këtë. Diktaturë ishte, por ai që kishte një projekt ja miratonte zëvendës dekani dhe ai e merrte përsipër në të gjitha instancat financimin, se dhe në atë kohë me shpenzime ishin.

Sot 99% e pedagogëve nuk kanë akses në financimin e punëve shkencore. Kanë akses vetëm klientela e rektorit që është gjysmë polic, gjysmë rektor. Kështu është ajo, një ish-hetues i diktaturës nuk mund të jetë rektor. Ai nuk plotëson asnjë kusht, përveç lidhjeve me Edi Ramën që të jetë rektor. Është një fyerje e madhe për botën akademike shqiptare. Atë mere çoje në Akademinë e Policisë, por jo rektor të universitetit kryesor të vendit.

Pedagogët nuk kanë financim për punimin shkencor shumë pak dhe ato ndahen me një mungesë transparence”, tha Berisha.