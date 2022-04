Lufta në Ukrainë/ Si trupat ukrainase eliminuan 8 gjeneralë dhe 300 oficerë të Putinit falë informacioneve në kohë reale nga inteligjenca amerikane

Inteligjenca amerikane ndihmoi Ukrainën që të eliminonte tetë gjeneralët dhe të paktën 300 oficerë të Vladimir Putinit duke u dhënë atyre informacione për lëvizjet e tyre nga fillimi i luftës në 24 shkurt.SHBA ka ofruar informacion në kohë reale për forcat ukrainase se kur do të sulmonin trupat ruse dhe për çdo lëvizje të gjeneralëve dhe oficerëve rusë.





Një analizë nga një gazetë e pavarur ruse zbuloi se 317 oficerë të gradës nëntoger e lart janë ekzekutuar. Një e treta e viktimave i përkasin gradave major ose më lart – duke përfshirë tetë gjeneralë dhe zëvendëskomandantin e flotës ruse të Detit të Zi.

Javën e kaluar, në një nga goditjet më të fundit ndaj ushtrisë ruse, Moska pranoi se një oficer tjetër, kolonel Mikhail Nagamov, ishte vrarë në betejë më 13 prill. Vdekja e tij u njoftua disa orë pas vdekjes së Alexander Chirva, kapiteni i anijes Caesar Kunikov – e cila u hodh në erë nga një sulm ajror në Ukrainë.

Rrjedha e vazhdueshme e vdekjeve të ushtarëve të rangut të lartë vjen pasi është vlerësuar se 22,000 trupa ruse janë vrarë në luftime nga ushtria ukrainase. Gjeneralmajor Vladimir Frolov, ndërkohë, një nga oficerët më të lartë të Putinit, u vra gjithashtu në fillim të këtij muaji – gjenerali i tetë që vdiq.

Zyrtarët amerikanë thonë se këto vrasje u mundësuan vetëm nga inteligjenca amerikane, duke zbuluar se ata kanë qenë në një partneritet me qeverinë e Ukrainës.

Të martën, një analizë nga media e pavarur ruse MediaZona zbuloi se 317 oficerë të gradës nëntoger të vogël e lart janë vrarë në pak më shumë se dy muaj luftime.

Zyrtarët amerikanë thanë të martën se po i ofronte inteligjencë qeverisë së Ukrainës që ka çuar në vdekjen e më shumë se 300 oficerëve. Gjeneralmajor Andrei Sukhovetsky, zëvendëskomandanti i flotës ruse të Detit të Zi, është një nga komandantët e rangut më të lartë që Rusia ka pranuar se janë vrarë gjatë luftimeve në Ukrainë. Ai u qëllua për vdekje në shkurt nga një snajper falë informacionit të dhënë nga SHBA.

Putin humbi dy nga njerëzit e tij të rangut më të lartë, gjeneralmajor Andrei Kolesnikov i Ushtrisë së 29-të të Kombinuar të Armëve dhe Gjeneral Major Vitaly Gerasimov, në të njëjtën betejë jashtë Kharkiv më 11 mars. Informacioni i dhënë nga spiunët e SHBA dhe CIA ndihmuan Ukrainën në betejë. Partneriteti midis dy kombeve – i paprecedentë për shkak të statusit të Ukrainës si një vend jo-NATO – ka çuar në një numër operacionesh të suksesshme ushtarake, tha zyrtari për median, duke përfshirë sulmin e suksesshëm të Ukrainës ndaj një avioni transporti rus IL-76 që transportonte qindra trupat në Kiev në shkurt. Sulmi i planifikuar u zmbraps me sukses falë inteligjencës pothuajse në kohë reale të ofruar nga SHBA, zbuluan zyrtarët, duke penguar sulmin e planifikuar të Putinit në një aeroport kyç në kryeqytet. Inteligjenca e ofruar nga SHBA-ja ka lejuar forcat ukrainase të dinë se ku të godasin, cilat njësi ruse janë aktive dhe cilat janë mashtruese dhe ku planifikojnë të bombardojnë forcat pushtuese, thanë zyrtarët. Zyrtarët i thanë gazetës se operacionet sekrete kanë shpëtuar jetë të panumërta dhe pajisje ushtarake ukrainase dhe kanë bërë që Moska të humbasë kohë dhe municione të vlefshme në sulmin e tyre të vazhdueshëm. “Ushtria ruse fjalë për fjalë ka gërmuar fusha boshe ku dikur ishin vendosur mbrojtja ajrore,” tha zyrtari pasi forcat ukrainase u zhvendosën pas një informate të SHBA. “Ka pasur një ndikim të madh në aftësinë e ushtrisë ruse në terren.” Inteligjenca e SHBA-së ka lejuar Ukrainën të parashikojë se ku po planifikojnë të sulmojnë forcat ruse, si dhe se ku është vendosur opozita, thanë zyrtarët dhe Shtëpia e Bardhë. Inteligjenca e SHBA-së ka lejuar Ukrainën të parashikojë se ku po planifikojnë të sulmojnë forcat ruse, si dhe se ku është vendosur opozita, thanë zyrtarët dhe Shtëpia e Bardhë. Në shkurt, Moska humbi gjeneralin Magomed Tushaev – gjenerali i parë rus që ra në pushtim – i cili u vra kur kolona e tij e forcave speciale çeçene me më shumë se 56 tanke dhe mijëra këmbësorë u shkatërrua nga një sulm ajror ukrainas në verilindje të Hostomel. SHBA dha informacione që ndihmuan Ukrainën në operacionin ushtarak. Mbi gjeneralin Magomed Tushaev – gjenerali i parë rus që ra në pushtim – i cili u vra kur kolona e tij e forcave speciale çeçene me më shumë se 56 tanke dhe mijëra këmbësorë u shkatërrua nga një sulm ajror ukrainas në verilindje të Hostomel. SHBA dha informacione që ndihmuan Ukrainën në operacionin ushtarak. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë konfirmoi ekzistencën e partneritetit në një deklaratë të martën.”Ne po ofrojmë rregullisht informacione të detajuara dhe në kohë për ukrainasit në fushën e betejës për t’i ndihmuar ata të mbrojnë vendin e tyre kundër agresionit rus dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë,” tha një përfaqësues.

Zyrtarët i thanë gjithashtu NBC se rrjedha e informacionit që detajonte sulmet e planifikuara të raketave, bombave dhe këmbësorisë së Kremlinit u mundësoi luftëtarëve ukrainas të godasin paraprakisht një aeroplan transporti rus që shkonte në aeroportin Hostomel, 30 milje jashtë Kievit, në mars. Sulmi rezultoi i rëndësishëm në betejën për të shpëtuar Kievin e atëhershëm të rrethuar, duke dobësuar dhe dekurajuar forcat e Putinit, të cilët përsëri nuk arritën të siguronin një pozicion taktik në aeroport. Gjenerali kryesor rus Gjeneral Major Andrei Sukhovetsky u qëllua për vdekje në betejën që pasoi nga një snajper ukrainas – një goditje e madhe për moralin dhe udhëheqjen e ushtrisë së Moskës. Një zyrtar tjetër shtoi se CIA gjithashtu ka dërguar informacion tek forcat ukrainase, se si ato mund të mbrojnë dhe transportojnë më së miri liderët e saj, përfshirë Presidentin Zelenskyy, aktualisht një objektiv kryesor për pushtuesit rusë, raportoi NBC. Zyrtari tha se agjencia aktualisht është duke u konsultuar me Ukrainën se si ta lëvizë atë më mirë, duke u siguruar që ai të mos jetë i bashkëvendosur me të gjithë zinxhirin e tij komandues, gjëra të tilla. Që nga fillimi i luftës, Rusia ka humbur gjithsej 873 tanke, 2238 automjete të blinduara, 179 avionë, 154 helikopterë dhe 408 sisteme artilerie për shkak të sulmit të Ukrainës. Që nga fillimi i luftës, Rusia ka humbur gjithsej 873 tanke, 2238 automjete të blinduara, 179 avionë, 154 helikopterë dhe 408 sisteme artilerie për shkak të sulmit të Ukrainës. Zyrtari zbuloi se CIA ka qenë aktive në Ukrainë që kur Rusia pushtoi Krimenë në vitin 2014, duke ndihmuar vendin e Evropës Lindore të largonte spiunët rusë. “Ka pasur një marrëdhënie shumë të fortë midis agjencive të inteligjencës amerikane dhe ukrainasve për tetë vitet e fundit,” tha zyrtari, duke vënë në dukje se ishte kjo lidhje që i lejoi SHBA-së të ndajnë me lehtësi informacionin e saj me Ukrainën kur Rusia filloi pushtimin e saj. Operacioni i paraportuar më parë, thanë ata, ka rezultuar të jetë një rol vendimtar në suksesin që ushtria e Zelenskyy ka parë kundër ushtrisë dukshëm më të fuqishme dhe teknologjikisht të avancuar të Putinit, dhe ka parë që një pjesë e konsiderueshme e njerëzve më të vjetër të Putinit janë zhdukur. Kievi pretendon se ka vrarë më shumë se 22,000 trupa ruse që luftonin në Ukrainë që kur Putin shpalli fillimin e një ‘operacioni ushtarak special’ më 24 shkurt (dosje)

Një muaj më parë, Moska humbi gjeneralin Magomed Tushaev – gjenerali i parë që ra – i cili u vra kur kolona e tij e forcave speciale çeçene me më shumë se 56 tanke dhe mijëra këmbësoria u shkatërrua nga një sulm ajror ukrainas në verilindje të Hostomel. Ukraina, ndërkohë pretendon se ka vrarë gjithsej 10 gjeneralë, duke përfshirë dy të cilët thotë se vdiqën gjatë fundjavës në një sulm të një posti komandimi pranë qytetit të Kherson. Vendi gjithashtu pretendon se një tjetër gjeneral u plagos rëndë në sulm, duke thënë se beson se gjithsej 50 oficerë ishin brenda postës në kohën kur u sulmua. Që nga fillimi i luftës, Rusia ka humbur gjithsej 873 tanke, 2238 automjete të blinduara, 179 avionë, 154 helikopterë dhe 408 sisteme artilerie, sipas të dhënave të publikuara nga Forcat Tokësore të Ukrainës këtë javë. Organizata vlerësoi se rreth 21,000 luftëtarë rusë janë vrarë në luftë, me vlerësimet e SHBA dhe Britanisë së Madhe në 15,000. Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Ukrainës 3.2 miliardë dollarë ndihmë, përfshirë armatimin kundërajror./PANORAMA