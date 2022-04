Maria Zakharova: Moska mund të sulmojë vendet anëtare të NATO-s që furnizojnë Ukrainën me armë

Qeveria e Moskës paralajmëron se mund të synojë bazat ushtarake në Britani dhe vende të tjera të NATO -s, si dhe të sulmojë diplomatët britanikë që janë kthyer në Kiev me “sulme hakmarrëse” pas mbështetjes “provokuese” të Sekretarit të Jashtëm britanik për bombardimet. të Rusisë nga Ukraina.





Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse, tha se mund të kryhen bastisje kundër vendeve anëtare të NATO-s që furnizojnë Ukrainën me armë, sipas Daily Mail britanike. “A e kuptojmë saktë se, për hir të ndërprerjes së logjistikës së prokurimit ushtarak, Rusia mund të godasë objektivat ushtarake në territorin e atyre vendeve të NATO-s që furnizojnë me armë regjimin e Kievit? Në fund të fundit, kjo çon drejtpërdrejt në vdekje dhe gjakderdhje në tokën ukrainase. Me sa kuptoj unë, Britania është një nga ato vende”, shtoi Zakharova.

Rusia duket dukshëm e mërzitur nga pajisjet ushtarake që Perëndimi po u ofron forcave ukrainase për të luftuar armikun.

Vërejtjet e zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme ruse erdhën 24 orë pas një interviste me Sekretarin e Forcave të Armatosura Britanike, James Hippie, i cili argumentoi se ishte legjitime që Ukraina të përdorte armë perëndimore – përfshirë ato britanike – për të goditur objektivat ushtarake.

Sulmet ukrainase që prishin zinxhirët e furnizimit të ushtrisë ruse janë “absolutisht të ligjshme”, theksoi ministri britanik. Kujtojmë se para dy ditësh Britania e Madhe njoftoi përmes Ministrit të Mbrojtjes se do të forconte ushtrinë ukrainase me mjete kundërajrore.

“Pyetja është”, pyet James Hippie, “a është e pranueshme që sistemet tona të armëve të përdoren kundër objektivave legjitime ushtarake ruse nga ukrainasit?”

“Së pari, janë ukrainasit që marrin vendimin për të synuar, jo njerëzit që prodhojnë ose eksportojnë armët”, tha ai. “Dhe së dyti, është krejtësisht legjitime të ndiqni objektivat ushtarake të kundërshtarëve tuaj në mënyrë që të prishni linjat e tyre të transportit dhe furnizimit”.

Intervista e ministrit britanik për Times Radio doli në dritë vetëm disa orë pasi ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov bëri komente të turpshme për Aleancën e Atlantikut të Veriut për luftën në Ukrainë.

Ministri i Jashtëm rus deklaroi se NATO përfshihet në luftë nëse forcon ukrainasit me pajisje ushtarake. Lavrov e bëri të qartë se dërgesat e armëve nga Perëndimi në Ukrainë nënkuptonin se NATO ishte “në thelb e përfshirë në një luftë me Rusinë” dhe se Moska i konsideronte armët objektiva legjitime ushtarake. “Këto armë janë një objektiv legjitim për forcat e armatosura ruse si pjesë e një operacioni special ushtarak në Ukrainë”, tha ministri i jashtëm rus për televizionin shtetëror.