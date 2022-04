Nga falsifikimi i kartëmonedhave, te kundërshtimi i gjykatës! Procedohen penalisht 5 persona në Elbasan

Gjashtë persona janë proceduar penalisht për vepra të ndryshme penale në Elbasan. Sipas burimeve zyrtare, të proceduarit variojnë nga mosha 18, deri në 49 vjeç.





Veprat në fjalë kanë të bëjnë me kryerjen e blerjeve me të holla të falsifikuara, “Punësimi i paligjshëm”, “Fshehja e të ardhurave”, të shtënat me armë në ajër, “Dhuna në familje” dhe “Kanosja”.

Organi i zbatimit të ligjit ia ka dorëzuar materialet përkatëse Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

DVP Elbasan

Procedohen penalisht 6 shtetas, për vepra të ndryshme penale.

Specialistët e Hetimit të Krimit Ekonomik dhe Financiar referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për shtetasit:

-Q. M., 18 vjeç, banues në Skrapar, pasi ka tentuar të blejë një produkt, me një kartëmonedhë të dyshuar të falsifikuar, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale;

-B. K., 43 vjeç, banues në lagjen “Vullnetari”, Elbasan, për veprat penale “Punësimi i paligjshëm”, “Fshehja e të ardhurave” dhe “Moslëshimi i kuptonit tatimor”, pasi ushtronte aktivitetin në lokalin e tij, pa kasë fiskale, si dhe kishte një punëtor të pasiguruar.

Gjithashtu, specialistët për Hetimin e Krimit referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për shtetasit:

-L. B., 49 vjeç, banues në fshatin Dragot, Belsh, pasi në qendër të fshatit Dragot, ka qëlluar në ajër, me një armë gjahu, të cilën e kishte me leje babai i tij, shtetasi B. B. Në cilësinë provës materiale u sekuestrua arma e gjahut;

-D. Ç., 36 vjeç, banues në fshatin Funarës, Librazhd, për veprën penale “Dhuna në familje”, pasi ka ushtruar dhunë fizike e psikologjike ndaj bashkëjetueses së tij;

-F. B., 19 vjeç, banues në Gramsh, për veprën penale “Kanosja”, pasi ka kanosur për motive të dobëta, shtetasin G. Ç., me një pistoletë lodër, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale;

-E. H., 30 vjeçe, banuese në lagjen “5 Maji”, Elbasan, për veprën penale “Veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës”, pasi ka kryer veprime në kundërshtim me vendimet e Gjykatës, ndaj shtetases L. Sh., e cila është e pajisur me urdhër mbrojtjeje.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.