Nga urimi për natën e Kadrit, te refuzimi i negociatave “me botën e përtejme”/ Çfarë tha Rama pas mbledhjes së Kryesisë

Kryesia e Partisë Socialiste është mbledhur këtë të mërkurë pët të diskutuar për procesin e zgjedhjes së Presidentit të ri të Republikës, pas përfundimit të mandatit të kreut aktual të shtetit, Ilir Meta dhe siç u raportua më herët, për zgjedhjet në parti.





Me anë të një komunikimi me gazetarët pas mbarimit të mbledhjes, Kryeministri Edi Rama bëri me dije se deri tani, asnjë kandidat që përmbush pritshmëritë e PS-së nuk është identifikuar dhe se nuk ka ende një proces për të negociuar me opozitën për presidentin e ardhshëm.

Gjithashtu, shefi i qeverisë u shpreh se Partia Socialiste do të presë bashkëpunimin e Partisë Demokratike deri në nisjen e procesit kur të kenë dalë dhe emrat, teksa shtoi se nuk do të ishte një “dramë e madhe” nëse opozita nuk do të donte të kontribuonte në këtë proces.

Komunikimi i plotë i Kryeministrit Edi Rama me gazetarët:

– Zoti Kryeministër për çfarë u diskutua në mbledhje? A morët ndonjë vendim?

Kryeministri Edi Rama: Në radhë të parë më lejoni të shfrytëzoj rastin se u përputhën ora me këtë komunikim dhe me momentin e hyrjes së natës se Kadrit, kështu që dua të uroj të gjithë besimtaret mysliman edhe një herë, por në këtë rast për këtë natë krejt të posaçme të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ndërkohë që sot ne u mblodhëm për vënien në zbatim të vendimeve që morëm në Kongres dhe për këtë arsye do të mbledhim dhe asamblenë kombëtare në fund të javës së parë të majit, ashtu sikundër edhe diskutuam për procesin e identifikimit të kandidaturës për presidentin apo presidenten e re të Republikës, pasi ditët po kalojnë dhe momenti i fillimit të procesit zyrtarisht po afron.

– Keni identifikuar ndonjë person i cili mund të plotësojë pritshmëritë tuaja?

Kryeministri Edi Rama: Po ta kishim identifikuar do ta kishim publikuar, ndërkohë nuk kuptoj ç’do me thënë të votuarit sepse ne nuk kemi bërë votim, ne kemi mbledhur propozime dhe ajo çka ne e kemi thënë publikisht dhe sot në mbledhjen e kryesisë është një vendim i konsoliduar, është se kandidati apo kandidatja nuk do të jetë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste.

– Cili do të jetë profili, fusha që do ta zgjidhni? Keni caktuar fushata që do të jetë presidenti i ri?

Kryeministri Edi Rama: Tani shikoni këtu, të gjitha këto historitë e profileve e të kritereve e fushave janë mekanizma për të krijuar mjegull gjate rrugës, ndërkohë që është shumë e qartë që nuk është as fusha, as mbledhjet për profile që nxjerrin kandidaturën për presidentin apo presidenten e Republikës sepse pavarësisht nga fusha dhe pavarësisht nga çfarë mund të shkruajmë është absolutisht e panevojshme të shkojmë në një drejtim që thjesht është për të konsumuar kohën deri ditën kur del emri. Kushtetuta ka nevojë për një garant! Republika ka nevojë për një figurë që të mishërojë normalitetin e bashkëjetesës mes palësh dhe komunitetesh me besime të kundërta, me bindje të ndryshme, me prejardhje të ndryshme, me opinione të ndryshme dhe patjetër që e gjithë kjo bashkësi shqiptare ka nevojë për një pikë referimi dhe në fund të fundit për një shqiptar apo shqiptare të denjë që gjithsekush do të donte ta konsideronte një person me të cilin e lidh një urë respekti. Kjo është e gjitha.

– A ka patur Partia Socialiste ndonjë sinjal nga Partia Demokratike për të negociuar duke qenë se ende nuk jeni ulur në tryezë?

Kryeministri Edi Rama: Nuk ka akoma një proces. Kemi dëgjuar dhe raportin e bërë nga Komisioni i posaçëm që ne kemi ngritur. E kam thënë dhe e përsëris që është shumë e qartë vija e kuqe për ne. Ne nuk bëjmë asnjë negociatë e nuk kemi asnjë komunikim për të bërë në funksion të të ardhmes me atë që në funksion të politikës është përfaqësues i botës së përtejme.

– Zoti Rama, keni thënë disa herë që presidenti i ardhshëm duhet të jetë një individ i cili përfaqëson më së miri parimin unitetit të popullit. Si i tillë mund të vijë edhe përtej territorit shqiptar?

Kryeministri Edi Rama: Do të ishte shumë mirë të vinte por kushtetuta jonë ka një pengesë në këtë aspekt. Është një Kushtetutë e bërë në një kohë tjetër dhe ka parashikuar që Presidenti i Republikës nuk mund të zgjidhet dikush që në 10 vitet e fundit nuk jeton në Shqipëri, kështu që kjo në një farë mënyre e kufizon në mos e eliminon fare mundësinë e zgjedhjes së një Presidenti që vjen nga jashtë territorit zyrtar të Republikës së Shqipërisë.

– Ju kujtoj dhe një deklaratë tuajën që keni bërë në parlamentin e Kosovës ku jeni shprehur që ka arhdur koha për një president të përbashkët?

Kryeministri Edi Rama: Ne do kishim vënë Hashim Thaçin president me siguri dhe do të ishte një president i shkëlqyer për Shqipërinë dhe për Kosovën e do ta kishim votuar me bindjen dhe me kënaqësinë më të madhe por fatkeqësisht Hashim Thaçi nuk është i pranishëm për momentin në jetën e bashkësisë shqiptare si një qytetar i lirë sepse ndaj tij po zhvillohet një proces i cili, mos më bëni ta them se çfarë procesi është.

– Zoti Rama, ditën e djeshme ministrja e Punëve të Jashtme të Bullgarisë ka rikonfirmuar dhe një herë qëndrimin që Bullgaria mban ndaj Maqedonisë së Veriut për çështjen e negociata, por rrjedhimisht ndikohet dhe Shqipëria. Keni një koment?

Kryeministri Edi Rama: Nuk kam asnjë surprizë. Unë i kam thënë ato që kam pasur për të thënë lidhur me këtë proces. Unë nuk jam optimist për rezultatin e negociatave që po zhvillohen mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë dhe sikundër e kemi ndarë dhe me shqiptarët përmes Këshillimit Kombëtar dhe bazuar edhe në opinionin që kemi marrë nga qytetarët tanë, nëse në fund të këtij gjashtë mujori me presidencën franceze, ky ngërç nuk do zgjidhet, ne do ndryshojmë komplet kursin e ne do kërkojmë me insistim nga të gjithë që të na ndajnë e nuk ka arsye fare pse Shqipëria të shikohet e lidhur me Maqedoninë e Veriut, jo për shkak të Maqedonisë së Veriut por për shkak të një absurdi bullgar që lidhet me problematika që nuk kanë lidhje fare me Shqipërinë dhe që faktikisht është një absurd që nxjerr në pah një problem të madh të brendshme të Bashkimit Europian. Shpresoj që rizgjedhja e presidentit Macron t’i japë nje shtysë proceseve të brendshme të Bashkimit Europian dhe uroj që presidenti Macron do të jetë i motivuar dhe do jetë në gjendje që të përdorë më shumë forcë në cuarjen përpara të këtyre proceseve, së bashku me kancelarin e ri gjerman sepse përndryshe, situata e brendshme e Bashkimit europian do jetë vërtetë problematike jo vetëm në raport me ne por në shumë aspekte të tjera që janë edhe më të mëdha sesa apsketet që lidhen me pjesën tonë por që sigurisht, për ne aspektet që lidhen me pjesën tonë janë më të rëndësishme sepse fillimisht vjen interesi i Shqipërisë, interesi ynë kombëtar e pastaj vijnë të tjerat.

-Zoti kryeministër, ju keni deklaruar se presidenti do jetë përtej Partisë Socialiste do ishte shumë mirë. Po vullneti i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka qenë i njejti me tuajin?

Kryeministri Edi Rama: Grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk ka shprehur ndonjë vullnet, grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka kontribuar me propozime dhe ka bërë shumë propozime nga më të ndryshmet. Aty ku janë bërë nga tre propozime nga ccdo deputet, ka edhe nga brenda edhe nga jashtë grupi parlamentar i Partisë Socialiste, është gjëja më e bukur dhe më natyrale. Kështu që, nuk shoh ndonjë problem me vullnetin e grupit. Në ndërkohë, po ju përsëris që në kryesi sot ka qenë i konsoliduar opinioni që kjo nuk është radha e një presidenti që del nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste.

-Ju folët për Kushtetutën, por në fakt, në Kushtetutë nuk parashikohet që të dërgojnë qytetarët me e mail-e, si në Big Brother. Zoti kryeministër, do reflektohen këto mendime të qytetarëve? Partia Socialiste sa kohë do presë Alibeajn për negociatat?

Kryeministri Edi Rama: Është një proces që po e ndjek komisioni që kemi ngritur dhe mesa unë dëgjova nuk ka probleme afatesh. Po ndërtohet procesi, por natyrisht do duhet të presim deri në momentin kur do duhet të fillojmë procesin e të kemi emra. Nëse ata nuk do sjellin asnjë kontribut, ështw zgjedhja e tyre, nuk ka këtu ndonjë dramë të madhe. Nuk do ishte hera e parë, mbase e kundërta është e vërtetë, do ishte e parë që do sillnin një kontribut për gjithë këto vite. Ndërkohë që, ne kur ishim në opozitë, jo vetëm herën e parë kur kishim deri në njëfarë momenti vota në proces, por edhe herën e dytë kur nuk kishim vota dhe kur e dinim shumë mirë që në fund gjasat ishin të gjitha që do dilte një kandidat partizan i Partisë Demokratike, ne ishim aty dhe dhamë kontributin tonë sepse kjo është jeta e opozitës. Opozita nuk është në parlament që të imponojë vullnetin e vet, opozita është në parlament që të kërkojë rrugë për të dhënë kontributin e vet, që të mundohet që të bindë pjesën tjetër, por jo domosdoshmërisht të arrijë të bindë pjesën tjetër.

-Zoti Rama, e përjashtuat Partinë Demokratike nga ky proces përderisa nuk keni pranuar Komisionin e Rithemelimit?

Kryeministri Edi Rama: Ku punon ky Komisioni i Rithemelimit?

-Ka dalë forcë e dytë në zgjedhjet e 6 marsit dhe e njeh gjykata si drejtuesin e Partisë Demokratike aktualisht.

Kryeministri Edi Rama: Ku punon ky Komisioni Rithemelimit? Se nuk e njoh vërtetë. Cfarë është Komisioni i Rithemelimit?

-Është organi që drejton aktualisht Partinë Demokratike, zoti kryeministër. Ju e keni thënë vetë që nuk e zgjidhni dot kundërshtarin. Atëherë, pse përcaktoni se me kë do negociojë opozita në këtë proces?

Kryeministri Edi Rama: Nuk kam parë në ndonjë fletë votimi ndonjë subjekt të quajtur Komision Rithemelimi.

-Shtëpia e Lirisë.

Kryeministri Edi Rama: Kujt lirie?

-Shtëpia e Lirisë quhet forca që doli e dyta në zgjedhje që shqiptarët e kanë përcaktuar si opozitë në zgjedhjet e 6 marsit. Përse e përcaktoni negociatorin kur ju keni thënë që kundërshtari nuk zgjidhet?

Kryeministri Edi Rama: Akoma nuk kanë mbaruar 60 ditët e riedukimit për ty. Ndërkohë që, me botën e përtejme Partia Socialiste nuk ka asnjë lidhje dhe as nuk negocionon, as nuk komunikon dhe asnjëherë nuk bën asgjë. Sa herë të na jepet mundësia, do t’u themi të gjithë atyre që gabimisht kujtojnë se përfaqësuesi i botës së përtejme është gjallë, se nw fakt gjallimi i tij fizik është dicka tjetër dhe gjallesa politike është dicka krejt tjetër. Nuk është koha t’u them të gjithë atyre që ndjekin përfaqësuesin e botës së përtejme për ta turpëruar Shqipërinë në këtë farë feje, pavarësisht se janë një pakicë, e cila do vazhdojë të rudhet sepse nuk kanë asnjë shans tjetër, përveccse të rudhet nëse do vazhdojë t’u shkojë mbrapa përfaqësuesit të botës së përtejme.

-Zoti Rama, edhe ju keni dhënë 3 propozimet tuaja sa i takon emrit të kreut të shtetit. Nëse mund të na zbuloni, janë emra të cilët vijnë nga bota jashtë politikës?

Kryeministri Edi Rama: Është e sigurt që nuk vijnë nga bota e përtejme. Faleminderit.