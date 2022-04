Nis hetimi për tre punonjës të IMT në Bulqizë për shpërdorim detyrë/ Në pranga edhe dy të rinj, pasi rrahën policët e Rrugores

Policia e Bulqizës njofton se ka nisur procedim për tre punonjës të Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, në Bashkinë Bulqizë, të cilët akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën, dhe nuk kanë ndjekur marrjen e masave ligjore të parashikuara në VKM “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes se Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, mbi shkeljet e kritereve të përcaktuara gjatë ndërtimit të një objekti nga shtetasi G.Xh., veprime të cilat i kanë sjellë përfitime të padrejta materiale ndërtuesit, si shtesë të kateve dhe të sipërfaqes së ndërtimit mbi lejen e miratuar, duke dëmtuar interesat e ligjshme të shtetit.

Po ashtu, në pranga kanë rënë dy të rinj, të moshave 22 dhe 30 vjeç, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe shtetasin I.L ( i arrestuar ditën e ngjarjes), kundërshtuan me forcë dhe goditën punonjësit e policisë rrugore duke u shkaktuar dëmtime trupore, me qëllim që mos shoqërohej në Komisariat drejtuesi i automjetit.

Njoftimi i Policisë Bulqizë:

