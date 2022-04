“Më ofendoi”- Evi Kokalari ‘përleshet’ në aeroport me deputetin Agron Gjekmarkaj: Ma vafanc*lo!

Mbështetësja e flaktë e Berishës, Evi Kokalari ka ndarë sot me ndjekësit e saj në Facebook një incident me deputetin e PD-së, Agron Gjekmarkaj. Në postimin e saj në Facebook, Kokalari rrëfen sesi u “përlesh” me deputetin i cili sipas saj, e ofendoi italisht.





Ajo shkruan se i ka thënë me shaka ‘po kërkon shishen’, shaka të cilën deputeti demokrat nuk e ka pritur mirë. Sipas Kokalarit ai i ka thënë ‘Ma va fancu*o’

Në vijim Kokalari shkruan se deputeti nuk ka nivelin e duhur për të mbajtur postin e tij dhe as për të qenë pedagog.

POSTMI I PLOTË I KOKALARIT:

‘Në airport duke u futur në avion kalova perpara deputetit Agron Gjekmarakaj.

Me shaka i thashë “Po kerkon shishen”?

Pergjigja e deputetit:

“Ma va fancu&o”

Po, po, ky është niveli i Gjekmarkajt.

Pa fjalë!! Te them ky nivel është shumë i ulët është pak. Ky njeri nuk duhet të jetë as pedagog dhe as deputet.

Duhet të ngrejmë standard intelektual kudo.’- shkruan Evi Kokalari.