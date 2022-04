Vrasja e mafiozit grek, flet e bija: Do të na kishin vrarë të gjithëve nëse nuk do të kishin gjetur babain tim

E bija e mafiozit të vrarë grek, Giannis Skaftouros i përshkruan autorët e sulmit në Skourta të Greqisë, si ekzekutorë gjakftohtë që shkuan për të mbjellë vdekjen.





Duke folur për protothema.gr Katerina Skaftourou flet për të paktën 3 autorë të cilët kanë hyrë në oborrin e shtëpisë së tyre për të vrarë të atin apo këdo tjetër që kanë gjetur.

“Kam parë 3 persona me kallashnikov. Nëna ime kujton 4 persona. Ishim në panik. Nuk dëgjuam asnjë makineri apo asgjë. Ata u hodhën nga gardhi, na thanë ‘bie poshtë’ dhe bërtitën ‘Xhoni, Xhoni’. Nëse nuk do ta gjenin do të na vrisnin të gjithëve. Erdhën për të vrarë pa menduar për humbjet kolaterale”, përshkruan vajza e biznesmenit 55-vjeçar dhe kujton se në ato sekonda dramatike pranë të atit ishte edhe nipi i tij vetëm 3 vjeç.

Njëkohësisht ajo thekson se gjithçka ka ndodhur në më pak se një minutë, ndërsa zjarrit të ekzekutorëve nuk i kanë shpëtuar as motra e as vjehrri i vëllait.

“Gjithçka u bë në 30 sekonda. Këmbësorët erdhën dhe filluan të na ngacmojnë. Babai u ngrit, u largua nga ne dhe ata e vranë. Asnjëri prej nesh nuk iu përgjigj zjarrit. Në fillim menduam se ishin oficerë policie që na sulmuan , thotë Katerina Skaftourou për protothema.gr dhe tregon se vëllezërit e saj, që ishin 500 metra larg shtëpisë, nuk panë asnjë makineri të lëvizte në mënyrë të dyshimtë në momentin e ekzekutimit.

Sipas informacioneve, makina e lënë nga autorët në zonë drejtohej nga ekzekutorët që vranë gjakftohtësisht Giannis Skaftouros.

Dy kamerat e tjera, të cilat shihen në video nga një kamera sigurie duke u larguar nga Skourta me shpejtësi marramendëse, vlerësohet se kanë vepruar si një grup mbështetës për ekzekutorët.

Për këtë arsye, numri i personave që morën pjesë në operacion mund të kalojë gjashtë.