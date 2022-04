Vrasja e mafiozit grek/ Si vepruan ekzekutorët dhe çfarë lanë pas

Një grup i ashpër ekzekutuesish që kanë akses në rrjetet e paligjshme të rrëmbimit të makinave dhe motoçikletave, përvojë nga kontrata të tjera vdekjeje dhe akses në armë “të pastra”, sipas analistëve të Sigurimit fshihet pas vrasjes së Giannis Skaftouros.





Hetuesit vlerësojnë se të paktën gjashtë persona kanë marrë pjesë në operacionin e ekzekutimit në Skourtë, ata kanë vëzhguar lëvizjet e viktimës 54-vjeçare për të paktën tre ditë, ndërsa ka gjasa që ata të kryejnë sulmin edhe nëse “xhaxhai Truprojat e Joe ishin aty. Dhe kjo sepse në ditët e Pashkëve gjërat ishin më të relaksuara, reflekset ranë dhe vëmendja u kthye diku tjetër.

Nuk ishte thjesht rastësi, thonë analistët, që u hodhën dy ekzekutorë dhe jo një, siç ndodh zakonisht në kontratat e vdekjes, për t’u përballur me një ose dy truproja që do të ruanin shefin e madh. E vetmja kontradiktë në planin vrasës, gabimi që bënë me motorin e zi që u “zhyt” në fushë por edhe tentativa e pamëshirshme dhe e nxituar për të kapur fermerin që në vend që të shpëtonte, e hodhi në gropë, duke lënë pas një fushë kërkimi për Laboratorët e Mjekësisë Ligjore të Policisë Helenike që do t’i vendosë në mikroskop duke kërkuar gjurmë gishtash dhe ADN.

Sekreti në burg

Në të njëjtën kohë, oficerët me përvojë të vrasjes, vlerësojnë se sekreti që çoi në vulosjen e kontratës së vdekjes së Giannis Skaftouros, është ndoshta në burg. Pyetja që i shqetëson është nëse personi i panjohur që ka urdhëruar vrasësit shqiptarë të “hanë” Skaftouros në burg është i njëjtë me atë që ka paguar për t’u vrarë në Skourta. Për këtë arsye, ata janë në kërkim të “historive” në të cilat Giannis Skaftouros ishte përfshirë në pesë vitet e fundit për të identifikuar motivet që do të çojnë në autorin moral.