“Kope, budallenj, të vdekur”/ Si iu përgjigjën deputetët e PD ofendimeve të Edi Ramës në Parlament

Teksa në Parlament diskutohej për koncesionin për Butrintin, Kryeministri Edi Rama ka lëshuar ofendime dhe tallje ndaj opozitës, duke i quajtur budallenj dhe si pjesë të një kopeje.

“Budallallëku në familjen tuaj është sëmundje ngjitëse. Kjo është. Ky është fakt, të cilin e vërteton e përditshmja juaj, pavarësisht se jeni në njërën anë apo në anën tjetër të asgjësë që ju ka ndarë në mes. Unë dua të merrem këtu me thelbin për shkak se vazhdon për fat të keq që fjala juaj, budallallëku juaj të gjejë jehonë nëpër tribuna të ndryshme, që janë të atyre që kanë arsye me shpresën që do nxjerrin diçka, që nuk kanë për ta nxjerrë dot. Këtu nuk ka asnjë marrëveshje sekrete dhe se çfarë do bëhet me Butrintin e vendosim ne. E mbaj mend mirë se çfarë ishte Butrinti kur unë isha ministër i Kulturës. Njësoj si atëherë, nuk e di a kishte lindur zonja se është shumë e re. Ju futeni në këtë kope dhe merrni budallallëkun. Mos u ofendoni fare, të jesh i afektuar nga budallallëku është krizë. Do të thotë të jesh në një krizë që duhet ta zgjidhni vetë. Unë do të them që jeni të afektuar. E keni shtrembërimin në ADN”, tha ndër të tjera Kryeministri Rama në fjalën e tij në Kuvend.