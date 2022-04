Diplomati serb: Putin po njeh Kosovën/ Mediat serbe kundër Putin: Na goditi pas shpine

Presidenti rus Vladimir Putin duke përmendur një vendim të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Kosovën për të justifikuar Moskën në njohjen e pavarësisë së rajoneve separatiste ukrainase të Donetsk dhe Luhansk, do të thotë se ai në fakt e njeh Kosovën si një shtet të pavarur, tha Srecko Đukiç, ish-ambasadori i Serbisë në Bjellorusi.





Republikat e vetëshpallura të Donetsk dhe Luhansk kanë të njëjtën të drejtë për të shpallur pavarësinë si Kosova, bazuar në precedentin e vendosur nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare, tha Putin në një deklaratë në takimin e së martës (26 prill) me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së António Guterres, kujton diplomati, i cili është gjithashtu anëtar i Forumit të OJQ-ve të Beogradit për Marrëdhëniet Ndërkombëtare.

Në bisedime, Putin i tha Guterres se “vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë së OKB-së për Kosovën, se në ushtrimin e të drejtës për vetëvendosje, territori i një shteti nuk është i detyruar të aplikojë për leje për të deklaruar sovranitetin e tij ndaj vendit. autoritetet qendrore”, njoftoi agjencia ruse e lajmeve TASS.

“Putin në fakt tha se ai njeh pavarësinë e Kosovës dhe gjithçka që bëri Kosova me sponsorët e saj”, tha Gjukiç për agjencinë e lajmeve Beta.

Sipas tij, e drejta ndërkombëtare ka krijuar një precedent, “dhe duhet shtuar se pala ruse u thirr në precedentin e Kosovës në vitin 2008 kur Osetia Jugore dhe Abkhazia shpallën pavarësinë dhe u njohën nga Moska”.

“Moska ka ndërmarrë atë që është ndoshta hapi vendimtar në njohjen e Kosovës dhe sigurisht duke ia bërë më të lehtë Uashingtonit dhe Perëndimit zgjidhjen e saj”, tha Gjukiç.

Serbia ka zgjedhur sërish një rrugë të pavëmendshme ndaj interesave të superfuqive, duke u ulur verbërisht në dy ose tre karrige në ndjekje të asaj që ka rezultuar thjesht të jetë një politikë e ‘ngjitjes së kokës në rërë, shtoi diplomati në pension.

Reagimi i mediave serbe ndaj lëvizjes së Putin

Sot tabloidet serbe por edhe mediat më “serioze” që i ka në dorë Vuçiç, kanë shpërthyer me ballina anti-Putin duke thënë se ai në këtë mënyrë po e njeh Kosovën.

Një ditë pas deklaratës së Putinit për Kosovën si një precedent për njohjen nga Rusia të rajoneve të Ukrainës, të ashtuquajturat Republika Popullore e Donetskut (DNR) dhe Republika Popullore e Luhanskut (LNR), mediat serbe reaguan në mënyrë agresive ndaj fjalëve të tij.

Siç mëson media serbe “Blic”, Vuçiç do të ketë një fjalim të premten ose të shtunën, ku do të merret me deklaratën e presidentit rus për njohjen e rajoneve të Ukrainës. Vuçiç pritet të flas edhe furnizimin me gaz rus për Serbinë, veçanërisht në kuadër të ndërprerjeve të furnizimit nga Bullgaria fqinje.

Nga ana tjetër, faqet e para të gazetës serbe të së enjtes, veçanërisht ato të kontrolluara nga regjimi i Vuçiçit, tregojnë hapur tronditjen, nga ato që tha Putin.

Më tej, Blic sjell një ballinë në të cilën vihet në pikëpyetje besnikëria e serbëve ndaj Putinit: “A i jemi betuar ne si komb shumë presidentit rus: Putini i ka harruar serbët dhe Kosovën për shkak të luftës”.

Tabloidi “Srpski Telegraf” është shumë më i ashpër – në ballinën e së enjtes ata shkruajnë: “Kështu janë vëllezërit rusë? Putini e goditi Serbinë pas shpine: Ai e shkëmbeu Kosovën me Donbas”.

Edhe “Kurir” ka goditur Putinin në ballinë: “Interesi lakuriq: Putini mbron interesat në Donetsk dhe Lugansk me interesin e tij, pa marrë parasysh pozicionin e Serbisë në Kosovë”. Në vazhdim të titullit është interesant të theksohet mesazhi “shteti ynë duhet të udhëhiqet ekskluzivisht nga interesat e veta”.

Tabloidi “Alo”, përdori deklaratën e Putinit në faqen e tij të parë në një “kontekst rajonal”. Kështu thotë “Festë në Prishtinë, Zagreb dhe Sarajevë për shkak të deklaratës së Putinit”.

Linja “rajonale” përfshin edhe “Vecernje Novosti”, e redaktuar nga propagandisti famëkeq i Millosheviçit, Milorad Vucelic, i cili ka mbështetur fuqishëm dhe hapur Moskën që nga fillimi i pushtimit rus, ndryshe nga disa gazeta të tjera nën kontrollin e Vuçiqit. Novosti nxjerr në pah mbulimin e mediave kroate dhe boshnjake, kështu që së bashku me ‘screenshot-et’ e titujve nga portalet Jutarnji list dhe Dnevnik.ba, ata shkruajnë: “Sulmet nga Kroacia dhe BeH për shkak të deklaratës së kreut të Federatës Ruse:

Tabloidi “Objektiv” raporton “Thikë pas shpine: Putin e njeh Kosovën”.