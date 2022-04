EMRAT dhe PIKËT/ Publikohet lista e fituesve të fazës së parë të Shkollës së Magjistraturës

Publikohet lista me emrat e fituesve të fazës së parë të Shkollës së Magjistraturës. Provimi i pranimit në Shkollën e Magjistraturës bëhet në dy faza. Faza e parë seleksionuese nxori 131 fitues. Këta fitues konkurrojnë në fazës e dytë për 45 vende gjyqtarë dhe 35 prokurorë.





Lista me renditjen e fituesve të fazës së parë u mbajt diskrete dhe e pashpallur nga Shkolla. Fituesit dhe humbësit u njoftuan për rezultatin e tyre individualisht por jo si qëndronin në renditje me pikë. Të renditurit me më shumë pikë do jenë me shumë gjasa 80 fituesit e këtij viti.

Gjysma e fituesve vijnë si prurje nga administrata shtetërore. Disa si lidhje direkte me shkollën dhe drejtuesit e saj. Numri 2 dhe 4 në renditjen fituese kanë qenë drejtuese të departamenteve të Shkollës së Magjistraturës duke u përfshirë edhe në organizimin e provimeve të viteve të kaluara.

Numri 9 ka punuar në zyrën avokatore të administratorit të provimit që është dhe drejtori i Shkollës së Magjistraturës. Dy të tjerë janë fëmijë të pedagogëve të Shkollës. 80 fituesit e këtij viti pritet të shpallen online duke sjellë bashkë me emrat dhe dyshimet e një procesi rekrutimi jotransparent.

FITUESIT FAZA I