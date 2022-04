A je zënë me Donaldin për ndonjë vajzë?/ Habit me përgjigjën e tij Romeo Veshaj: Po ti nuk i shikon shijet e Donaldit…

Që Donald Veshaj është një nga personat më të komentuar këto muajt e fundit, jemi të gjithë dakord. Pas eksperiencës së tij në Big Brother Vip ai u kthye në kryeqendrën e vëmendjes së të gjithëve.





Këtë të premte ai dhe binjaku i tij Romeo Veshaj do të startojnë emisionin e tyre më të ri në “Top Channel”, “Më lër të flas”. Së fundmi në programin “Goca dhe Gra” , Romeo ka zbuluar shumë detaje rreth këtij projekti.

Ndër të tjera ai zbuloi dhe fakte interesante për marrëdhënien e tij me Donaldin. Nuk do të kishte kuptim që gjatë intervistës ai të mos pytej në lidhje me vajzat. Aktorit i është drejtuar pyetja, nëse janë zënë ndonjëherë me vëllanë për ndonjë vajzë. Përgjigjja e Romes ka qenë e papritur.

“Po ti nuk i shikon shijet e Donaldit? Unë kam tjera shije”,-është shprehur ai duke shtrembëruar fytyrën.

Ky detaj në fakt la të kuptohej shumëçka. Romeo Veshaj me këtë deklaratë tregoi se nuk i kanë pëlqyer zgjedhjet e vëllait të tij deri më tani.